ミラノ・コルティナオリンピックのスキージャンプ混合団体と女子個人ノーマルヒルで二つの銅メダルを獲得した丸山希選手（北野建設）が１８日、混合団体銅の高梨沙羅選手（クラレ）とともに帰国した。

丸山選手は長野県北部の野沢温泉村出身。多くの冬季五輪選手を生んできた「オリンピアンの村」は、１９９４年リレハンメル大会以来３２年ぶりのメダル獲得に沸いている。（デジタル編集部）

村は伝統あるスキー王国だ。１００年以上の歴史を誇る野沢温泉スキークラブがあり、１９２４年に野沢温泉スキー場を開設。村民総出でワイヤを運び上げ、リフトを設置したという逸話も残るスキー場は、現在４４の多彩なコースを持つ国内トップクラスの規模のゲレンデに成長し、シーズン中は国内外からの多くのスキー客でにぎわう。９８年の長野五輪ではバイアスロンの会場にもなった。

スキークラブは選手育成に力を入れ、９２年アルベールビルと９４年リレハンメル両大会のノルディック複合団体金メダリスト河野孝典さんや、リレハンメル大会ジャンプ団体銀メダリストの西方仁也さんらを輩出。五輪経験者は丸山選手を含めて１７人を数える。

村の人口は約３６００人。五輪後に故郷に残る選手も少なくはなく、スキー場社長やホテルのオーナー、食堂のホール担当など、村内でオリンピアンに遭遇する確率は高い。上野雄大村長自身も五輪こそ出場していないが、フリースタイルスキー・ハーフパイプのワールドカップ（Ｗ杯）出場選手であり、妻の三星マナミさんは同種目でソチ五輪に出場した。

丸山選手も幼少時からスキークラブでアルペンの基礎やジャンプを学び、物心両面で支援を受けてきた。今大会でも「私よりも地元が盛り上がっている」とテレビのインタビューで語った通り、初出場が決まると村は大会応援実行委員会を発足させ、壮行会やパブリックビューイング（ＰＶ）を開催してきた。丸山選手がほほえむ応援ポスターは全約１８００世帯に各２部配られ、村中に掲示されている。

それだけにノーマルヒル、混合団体で銅メダルを獲得すると村では喜び爆発。８位入賞した日本時間１６日未明のラージヒルのＰＶでも、それまでの２種目の時と同様、１００人以上が会場に詰めかけ、「悪条件にもかかわらず、よくがんばった」と健闘をたたえた。

帰国後、羽田空港で行われた記者会見で丸山選手は「たくさんの人に支えられて飛ぶことができた」と満足そうに語った。五輪後もＷ杯は３月下旬まで続き、すぐに欧州転戦に出発する。村は「春に丸山選手が戻ってきたら、パレードや祝賀会を盛大に行いたい」としている。