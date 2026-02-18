11人組グルーバルボーイズグループINIの佐野雄大（25）が18日、都内で「タテ読みマンガアワード2025」授賞式に登壇した。

同アワードはコミックナタリーが主催する、縦スクロールのマンガを対象としたユーザー参加型のマンガ賞。「国内作品部門」、「海外作品部門」の2部門から構成される。

日頃からwebマンガになじみがあるといい、審査の結果を発表する場に「過去イチ緊張しています」と話した。

同式では特別賞「佐野雄大賞」として「枯れた花に涙を」を選出した。「青春王道のラブストーリーも好きなんですけど、苦悩のあるラブストーリーはリアルな心情がある気がして好き。ドラマチックさが読み手に問われているような感じがして、いい意味で飾り気のない言葉が身近で、引き込まれていきます」と力説。同作が紙のコミックとして発売されることが発表され、思わず「よしっ」と拳を握った。「今年で一番うれしいですね」と喜び、止まらない作品愛を見せた。

ともに登壇したお笑いトリオぱーてぃーちゃんと新キャラクター作りにも挑戦すると、ペン先がほおについて黒い点が誕生。かわいらしい一面も見せた。信子からは「おっちょこちょいな男の子は皆好き」とツッコまれ、恥ずかしそうに笑った。