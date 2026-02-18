若見えする人はやらない。40代・50代の印象低下を招く“古い眉メイク”の正体
丁寧にメイクしているはずなのに、どこか昔の印象が残る。そんな違和感を覚えるなら、原因は眉かもしれません。眉は顔全体の印象を左右する重要なパーツですが、一度形が決まると長年同じ描き方を続けてしまいがち。その“慣れた古い眉メイク”が、40代・50代の印象低下を招いている場合があります。
昔の成功パターンが今の顔に合わなくなるのは当然のこと
20代や30代でしっくりきていた眉の形は、年齢とともに少しずつズレが生まれます。細めに整えたアーチ、濃くはっきりした輪郭、長く描き足した眉尻。こうした特徴は表情を硬く見せやすく、顔全体の印象を重たくします。
眉メイク更新の鍵は「太さ」と「ぼかし」
40代・50代の眉を自然に更新するなら、まず見直したいのは太さです。細く削りすぎず、もともとの毛流れを生かして少し幅を持たせるだけで、顔のバランスが整います。
もう一つ重要なのが、輪郭を描き込みすぎないこと。ペンシルで縁取るより、パウダーで隙間を埋めるように描き、最後にスクリューブラシで軽くぼかす。この工程が、眉にやわらかさを生みます。
眉が軽くなると顔全体が変わる
眉は顔の印象を支える“フレーム”です。ここが重いと目元や肌まで強く見えてしまうことに。反対に、眉が軽やかになると表情がやわらぎ、全体の印象がすっきり整います。
自然と若く見える人は、昔の成功パターンに固執しません。眉メイクを見直すことは、メイク全体を整える第一歩です。まずは描き足すより、少し引き算する意識から始めてみてください。＜取材＆文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は、メイクアップアーティストや美容師の一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
