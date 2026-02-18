『略奪奪婚』“えみる”中村ゆりか、セフレへの本音に視聴者ドン引き「問題ある」「倫理観どこいった？」
内田理央が主演を務め、伊藤健太郎と中村ゆりかが共演するドラマチューズ！『略奪奪婚』（テレビ東京）の第7話が17日深夜に放送され、えみる（中村）がセフレに向かって本音をつぶやくと、ネット上には「問題あるよー」「倫理観どこいった？」「怖〜」といった反響が寄せられていた。
【写真】えみる（中村ゆりか）の行動に戦慄！ 不敵な笑みも怖い
本作は、山田芽衣による同名コミックを実写ドラマ化した略奪＆復讐劇。長年の交際を経て結婚したものの子宝に恵まれず、落ち込んでいた妻の前に現れたのは、夫の子どもを身ごもった若い女だった…。嫉妬、承認欲求、自己肯定、勝ち負け…。問題だらけでコンプレックスを抱えた登場人物たちが、血と涙を流しながら見せる“幸せ探し”を活写する。
妻のえみるに検査を受けるよう言われた司（伊藤）。検査を終えると医師から“無精子症の可能性がある”と告げられ“現状では自然妊娠は難しい”と診断される。
一方、千春（内田）はナオ（松本）の助けもあり、海斗（ISSEI）からえみるに関する証拠を手に入れることに成功。以前のえみるの妊娠への疑惑が確信へと変わる。
そんな中、えみるはセフレの海斗とホテルで密会し、ベッドを共にする。その後、えみるがピルを服用していないことを知った海斗が「もしもさ、俺との子どもができちゃったらどうするつもり？」と質問。これにえみるは表情も変えず「え？ なんか問題ある？」とポツリ。続けてえみるは笑顔で「そんなのわかんなくない？ 黙ってれば…だってえみるの子には違いないもん」と言い切るのだった。
えみるの言葉に思わず黙り込む海斗の姿が映し出されると、ネット上には「えみるちゃん、問題あるよー」「倫理観どこいった？」「最低だな」「えみる思った以上にヤバい」「えみるの子には間違いないけど…怖〜」などの声が相次いでいた。
