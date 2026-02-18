ＮＨＫ・Ｅテレの幼児向け番組「おかあさんといっしょ」（月〜土曜・前７時４５分）の初代「体操のお姉さん」を務める秋元杏月（あづき）が３月２８日の放送をもって卒業することとなり、１８日、都内の同局で行われた取材会に出席した。後任は沖縄県出身・アンジェが就任する。

後任の肩書は「おどりのお姉さん」。アンジェは、父がイギリス人、母が日本人。２歳からクラシックバレエ、中学、高校、大学でコンテンポラリーダンス、ジャズダンスやヒップホップなど幅広いジャンルのダンスを学んだ。３月に大学卒業の見込み。「踊りでたくさんの方々を笑顔にしたいです。子どもたちと踊ること、みなさんと踊ることを楽しみにしています。『アンお姉さん』と呼んでほしいです」と語った。

趣味は大学１年生から始めたスノーボード。「冬になると必ず雪国に行きます。初めて滑った時にクラシックバレエで体幹が鍛えられている分、習得が早かったので周囲の人に驚いてもらえた。オリンピックの選手のように高く飛んだり、早く滑ったりはできませんが、１回転の練習しています」。現在開催中のミラノ・コルティナ五輪にも刺激を受けているようで、特に感動を受けたのはフィギュアスケートのペアで金メダルに輝いた三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）。「抱き合っている姿を見て、私も一緒に涙しました」と笑顔で明かした。

「歌のお兄さん」の花田ゆういちろう、「歌のお姉さん」のながたまや、「体操のお兄さん」の佐久本和夢は出演を継続する。あづきお姉さんが就任直後に誕生し、令和を生きる幼児から高い支持を集めている体操「からだ☆ダンダン」は、佐久本とアンジェで引き継ぐ。人形劇「ファンターネ！」も続く。