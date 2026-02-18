【ライブレポート】相川七瀬、バースデー当日のビルボードライブ東京で魅せた“大人のロックスピリット”
相川七瀬が、2026年2月16日に＜相川七瀬 30th Anniversary Billboard Live Tour 2026 〜MOON DANCE〜＞をビルボードライブ東京にて開催した。
普段のパワフルなロックスタイルから一転、この日は鮮やかな赤いドレスを纏ってステージに登場した。会場はビルボードならではの落ち着いたムードに包まれ、リリースされたばかりのベストアルバム『Rock ‘N’ Roll Journey -30th Anniversary Best』から、数年ぶりの披露となる「万華鏡」「月に捧ぐ」などの楽曲をはじめ、代表曲の数々がバイオリンを含めた豊穣なアレンジで披露された。
ライブはMCをふんだんに取り入れた、ファンとの距離の近さを感じさせるゆったりとした構成で進行。また、この日は相川の誕生日当日ということで、バースデーサプライズでは、プライベートでも親交が深い女優の平祐奈がお祝いに駆けつけた。さらにアンコールでは、次男・RIOが登場。「Sweet Emotion」を抜群のドラムパフォーマンスで支え、親子共演で会場を沸かせる一幕もあった。
MCで「ここでのライブから1年が始まる気がする」と語った通り、心からステージを楽しむようなチャーミングな笑顔と、30年というキャリアが生み出す包容力のある歌声に、観客は最後まで酔いしれた。
なお本ツアーはこの後、2025年のブラジル公演以来となる海外公演＜Billboard Live TAIPEI＞でのステージを控えている。
◾️「相川七瀬 30th Anniversary 〜MOON DANCE〜」放送情報
放送日時：3月29日（日）18:00〜
放送局：BS10にて独占放送
URL：https://www.bs10.jp/premium/
◾️『Rock ‘N’ Roll Journey -30th Anniversary Best』
CD3枚組＋Blu-rayAVD-32353〜5/B \9,900（税込）
CD3枚組＋Blu-rayAVCD-32353〜5/B \9,900（税込）
CD3枚組 AVCD-32356〜8 \4,950（税込）
DISC-1
1.夢見る少女じゃいられない
2.バイバイ。
3.LIKE A HARD RAIN
4.BREAK OUT!
5.恋心
6.トラブルメイカー
7.Sweet Emotion
8.Bad Girls
9.彼女と私の事情
10.Nostalgia
11.Lovin’ you
12.COSMIC LOVE
13.世界はこの手の中に
14.Heat of the night
15.Jealousy
16.China Rose
DISC-2
1midnight blue
2SEVEN SEAS
3.NO FUTURE
4.〜dandelion〜
5.終わりない夢
6.六本木心中
7.Shock of love
8.R-指定
9.愛ノ詩 -マジェンタレイン-
10.Round ZERO〜BLADE BRAVE〜
11.万華鏡
12.UNLIMITED
13.限りある響き
14.EVERYBODY GOES
15.Circle of Life（Crimson-FANG）
DISC-3
1.PRISM
2.tAttoo
3.桜舞い降りる頃、涙色 feat.mayo
4.満月にSHOUT!
5.ACROSS
6.むすんでひらいて
7.Blue Star
8.恋に落ちた瞬間
9.クレッシェンド
10.I love you too
11.Victory Anthem
12.ワッショイ！
13.明日へ
Blu-ray DISC
NANASE AIKAWA 30th Anniversary Live -BIG BANG-
2025.11.8 LINE CUBE SHIBUYA
1.DOUBLE CALL
2.Nostalgia
3.midnight blue
4.襷をつなげ
5.Blue Star
6.ワッショイ！
7.so what? feat.KENJI03（BACK-ON）
8.sweet revenge feat.ANNA TSUCHIYA
9.何度でも〜Rebirth〜 feat.つるの剛士
10.世界中の誰よりきっと feat.つるの剛士
11.トラブルメイカー
12.LIKE A HARD RAIN
13.Shock of Love
14.恋心
15.COSMIC LOVE
16.Sweet Emotion
EN1.彼女と私の事情
EN2.BREAK OUT!
EN3.夢見る少女じゃいられない
◾️＜NANASE’S DAY 2026＞
2026年7月7日（日）Spotify O-EAST
◾️＜ROCK KINGDOM TOUR 2026＞
2026年
7月25日（土） Zepp DiverCity（TOKYO）
8月1日（土） Zepp Namba
8月2日（日） Zepp Nagoya
8月9日（日） SENDAI GIGS
8月11日（祝・火） Zepp Sapporo
8月16日（日） Zepp Fukuoka
8月23日（日） Zepp DiverCity（TOKYO）
◾️＜ROCK KINGDOM TOUR 2026 FINAL＞
2026年11月2日（月）日本武道館
