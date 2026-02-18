ローガン・ポールが「ポケモンイラストレーター」のカードを1650万ドル（約25億2600万円）で売却した。世界で最も保存状態が良いとされるこの極めて希少なカードを、ローガンは2021年に530万ドル（約8億1000万円）で入手していたが、今回、記録を塗り替える金額で手放すこととなった。



【写真】プロレスのWWＥにも参戦

このカードは2月16日、ゴールディン・オークションに出品され、元ホワイトハウス広報部長のアンソニー・スカラムッチ氏の息子で投資家のAJ・スカラムッチ氏が落札した。スカラムッチ氏は、今後の展望について次のように野心的に語っている。「私はTレックスの化石を手に入れようとしているし、アメリカ独立宣言書も買うつもりだ。これだけでは終わらない。これは始まりに過ぎない」



YouTubeで国際的な名声を得た後、WWEに参戦したローガンは、オークション手数料を差し引いても800万ドル（約12億円）以上の利益を得たとみられている。ローガンはこの売却額について、「まったくとんでもない金額だ」と率直な驚きを表している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）