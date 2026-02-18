2児の母・押切もえ、バレンタインに7歳長男のリクエストで“手作りマカロン”に初挑戦「お店屋さんのみたい」「すごい!!」 夫は中日・涌井秀章投手
中日ドラゴンズ・涌井秀章投手（39）の妻でモデルの押切もえ（46）が16日、自身のインスタグラムを更新。バレンタインに長男（7）のリクエストで作ったという手作りのチョコレートマカロンを披露した。
【写真】「お店屋さんのみたい」押切もえが披露した手作りの“チョコマカロン”
押切は「Valentine's dayは息子のリクエストでチョコレートマカロンを手作り」と報告。これまでガトーショコラやムースなどは作ってきたものの、「作り方を全く知らない『マカロン』という言葉が返ってくるとは予想もせず」と振り返りつつ、「いざ作り始めたらマカロナージュとかピエとか初めて聞く工程や用語が出てきて、…楽しい！ワクワク！」とつづった。
長男はメレンゲの泡立てや生地の絞り出しを率先して担当し、長女（4）もマカロナージュを手伝うなど、親子での共同作業になったという。最初は“成功の証”とされるピエがうまく出なかったものの、翌日に再挑戦し「外側さっくり、内側しっとり・ねっとりの美味しいマカロン生地が完成して満足」と完成度を高めたことを明かした。
投稿では、粉糖をまぶしたチョコレートマカロンや焼き上がりの様子、さらにマカロンを手にした自身の写真も公開。
コメント欄には「お店屋さんのみたい」「美味しそう！」「手作りマカロン最高ですね」「親子で作るのも楽しそう」「すごい!!」「お上手すぎます！レシピが気になります」「上手な焼き上がり とても美味しそう〜」「とても美味しそう すごいですね お子様たちとの共同作業も楽しそう」など称賛の声が多数寄せられている。
押切は2016年に涌井投手と結婚。18年3月に長男、21年7月に長女が誕生している。
【写真】「お店屋さんのみたい」押切もえが披露した手作りの“チョコマカロン”
押切は「Valentine's dayは息子のリクエストでチョコレートマカロンを手作り」と報告。これまでガトーショコラやムースなどは作ってきたものの、「作り方を全く知らない『マカロン』という言葉が返ってくるとは予想もせず」と振り返りつつ、「いざ作り始めたらマカロナージュとかピエとか初めて聞く工程や用語が出てきて、…楽しい！ワクワク！」とつづった。
投稿では、粉糖をまぶしたチョコレートマカロンや焼き上がりの様子、さらにマカロンを手にした自身の写真も公開。
コメント欄には「お店屋さんのみたい」「美味しそう！」「手作りマカロン最高ですね」「親子で作るのも楽しそう」「すごい!!」「お上手すぎます！レシピが気になります」「上手な焼き上がり とても美味しそう〜」「とても美味しそう すごいですね お子様たちとの共同作業も楽しそう」など称賛の声が多数寄せられている。
押切は2016年に涌井投手と結婚。18年3月に長男、21年7月に長女が誕生している。