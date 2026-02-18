大分市佐賀関（さがのせき）の大規模火災は、１８日で発生から３か月となる。

現場では被災建物の公費解体が行われ、所有者不明の空き家や境界未画定の土地の確認作業も進む。ただ、地域の将来像などを示す市の復興計画の策定は８月頃とまだ先で、生活再建への不安を抱えながら暮らす被災者もいる。（関屋洋平、森咲野花）

１７日、焼損が激しい田中地区では、市道沿いの焼け跡で「ゴトゴト」と音を立てながらショベルカーが作業を進めていた。自宅が焼け落ち、隣の地区で新たに購入した家の片付けに汗を流す人もいた。

火災は昨年１１月１８日夕に発生。住宅など１９４棟を焼き、火元の男性１人が死亡した。飛び火した現場から約１・４キロ南東にある無人島・蔦島（つたしま）も含め、計約６万３８００平方メートルを焼いた。

市によると、公費解体の対象は、市が罹災（りさい）証明書などで「半壊」以上と判定した建物１７２棟。今月１３日現在で１４９棟の申請を受理し、ほかに１３棟も近く申請される見込みという。

市は公費解体を１１月末をめどに終える方針だが、空き家など１０棟の所有者が分かっていない。境界が画定できていない土地も７２筆ある。そのため、所有者を特定できない場合、市は裁判所に申し立てを行い、選任された管理人が公費解体を申請できる制度の利用を検討している。

市によると、市営住宅や民間の賃貸型応急住宅（みなし仮設）などに身を寄せているのは９４世帯１３１人（１月２８日現在）。災害救助法で原則２年と定められているみなし仮設や、最長２年とする市営住宅の入居期間内に間に合うよう、市は被災者向けの市営住宅を佐賀関に建設する予定だ。被災者の住まいに関する意向調査や住民との意見交換会を踏まえ、８月をめどに復興計画を策定するという。

現場の大半は、方言で「せど」と呼ばれる細い道が入り組んだ住宅密集地だ。現在の建築基準法は、原則として幅４メートル以上の道に建物の敷地が２メートル以上接するよう定めており、復興には新たな道路の整備が必要となる。

田中２区の区長（６６）は、自宅が焼け落ち、現場から約１キロ離れた市営住宅で暮らす。被災前の自宅は道路から奥まった場所にあり、「地区に戻りたいが、土地の一部が道路になる可能性もある」と話す。「同じ場所に自宅を再建できるのか、新たに造られる市営住宅に入った方がいいのか……」と頭を悩ます。

佐賀関の復旧・復興にあたる市生活再建支援・復興本部の武安高志事務局長（５５）は「スピード感を持ちつつ被災者の意向を丁寧に聞き取り、最善の選択に向けて被災者とともに歩みたい」と話す。

災害復興に詳しい室崎益輝（よしてる）・神戸大名誉教授は「先が見えないことで住民の気持ちは地域から離れてしまう。復興計画の策定よりも早い段階で集中的に議論し、住民の共通目標となる大きな復興の方向性を定めることが大切だ」としている。