芳村宗治郎が主演を務める映画『ゾンビ 1/2 ～Right Side of the Living Dead～』のポスタービジュアルと特報映像、場面写真が公開された。

参考：『ゾンビ 1/2』キネカ大森にて3月20日先行公開 “生と死”を表現したポスタービジュアルも

本作は、映像制作会社メディアミックス・ジャパン（MMJ）による映画製作プロジェクト「M CINEMA」の第2弾作品。ゾンビ映画好きの新卒2年目社員・太田えりかが初監督を務め、コメディ要素を加えた「ブラックコメディ」として、幅広い層が楽しめるB級ゾンビ映画を目指して制作された。

物語の舞台は、人類がゾンビの脅威に勝利し、世界にゾンビが一人だけ残った世界。その“最後のゾンビ”である主人公・新宮龍馬（芳村宗治郎）は、ゾンビに噛まれても理性を保ち続ける“半ゾンビ”として、社会に受け入れられながら会社員として平凡な日々を送っていた。しかしある日、インターンの羽座目（田中洸希）を思わず噛んでしまったことで、ゾンビパンデミックが勃発してしまう。

公開された30秒の特報映像では、スーツ姿で半ゾンビ化した新宮が、職場の先輩・える子（中田青渚）に恋をしたり、仕事の昼休みに緑色の肉が詰まった弁当を食べたりと、一見平穏な日常を送る姿が映し出される。しかし後半、「半ゾンビがゾンビへと変化した」というアナウンスとともに事態は急転。パニックとアクションが連続する中、謎の男・飛衣輪（大東駿介）が語る「癒やしの半ゾンビハウス」というキーワードも登場し、“ゾンビVS半ゾンビ”という対立構造を予感させる内容となっている。

あわせて公開された場面写真には、物憂げな表情で手のひらを見つめる新宮の姿などが切り取られている。（文＝リアルサウンド編集部）