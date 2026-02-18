【ミラノ五輪】“りくりゅうペア”の金メダルショット公開！ 「日本中が感動の嵐」「感動をありがとう」
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアの三浦璃来選手と木原龍一選手は2月18日、共同でInstagramを更新。“りくりゅうペア”として金メダルショットを公開しました。
【写真】りくりゅうペアの金メダルショット
続けて「7年間の想いが詰まったオリンピック。自分たちの積み上げてきたものを信じて最後まで諦めることなく滑り切ることができました」と振り返り、「今まで私たちを支えてくださった全ての方々に感謝を申し上げます」と感謝の気持ちで締めくくりました。
ファンからは「感動をありがとうございました。本当にお疲れ様でした」「ペアが大好きになりました」「諦めないこと、信頼すること、感謝すること、お2人のお人柄などたくさん勉強させて頂きました」「諦めない粘り強さ、見習いたいと思います」「その精神力、集中力の強さに、お二方の絆に感動でした。本当におめでとうございました」「りくちゃんと龍一くんにしか表現できない宇宙一素晴らしい演技で、もう日本中が感動の嵐でした」など、絶賛する声が続々と寄せられました。
(文:五六七 八千代)
「ペアが大好きになりました」2人は「オリンピック団体戦、個人戦での沢山の応援、本当にありがとうございました」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目にはスケートリンク上で金メダルを手にする姿、2枚目には抱き合う感動の瞬間が収められています。
「日本史上最高や！！」三浦選手と木原選手による“りくりゅうペア”の勇姿は、さまざまなメディアでも大きく取り上げられています。17日、国際オリンピック委員会（IOC）の日本語公式Instagramでも、得点が表示された瞬間の表情や、競技中の美しい演技ショットなど6枚の写真を公開。コメントでは「素晴らしい演技でした 感動しました」「素晴らしい演技でした 感動しました」「日本史上最高や！！頑張った！！めっちゃ感動した！！」と感動の声が集まっています。
