数字のパズルを解くように、共通の法則を見抜いて計算をラクにする楽しさを体験してみませんか？ 一見複雑な掛け算も、ある法則に気づけば1分以内に解けるはずです。

写真拡大

数字の共通点を見抜いて計算をスマートに進める「脳トレ算数クイズ」！

75×65という一見難しそうな掛け算ですが、共通の基準となる数字に気付けるとスムーズに解ける問題です。ぜひ挑戦してみてください。

問題：□に入る数字は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

75 × 65 = □

ヒント：どちらの数字も「70」から同じ距離にあります。(70 + 5) × (70 - 5) として計算してみましょう。

答えを見る






正解：4,875

正解は「4,875」でした。

▼解説
式を分解して「2乗の差」の公式を活用すると、次のように計算できます。

75 × 65
= (70 + 5) × (70 - 5)
= 70² - 5²
= 4900 - 25
= 4,875

筆算を使わなくても、パッと答えが出せますね。このように、一見複雑な掛け算も「和と差の積」の形に変換することで、暗算でもミスなく解くことが可能になります。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)