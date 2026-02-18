長期休みに行きたいと思う「高知県の旅行先」ランキング！ 2位「香美市立やなせたかし記念館」を抑えた1位は？
澄んだ冬の空気から、柔らかい日差しへと移り変わる今の時期は、新しい旅の目的地を探すのにも絶好のタイミングです。家族や友人と「次はどこへ行こうか」と語り合いながら、思い出に残る休暇のプランを練ってみてはいかがでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「高知県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「子どもと一緒に楽しめそうだから」（30代女性／千葉県）、「アニメのファンとしてはぜひいきたいです」（50代女性／青森県）、「老若男女問わず楽しめそうで行きたいから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「自然で癒されそうだから」（30代女性／愛知県）、「四万十川は水質が綺麗と有名で、訪れて川を見てリラックスしたい」（20代女性／兵庫県）、「最後の清流と言われるぐらい綺麗な川や景色を楽しみたい」（40代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：香美市立やなせたかし記念館／49票2位は「アンパンマン」の生みの親、やなせたかし氏の故郷に建つ「香美市立やなせたかし記念館」です。原画展示やジオラマなど、子どもから大人まで作品の世界観を堪能できる仕掛けがいっぱい。長期休みに親子三世代で訪れて、笑顔あふれるひとときを過ごすのにぴったりの人気スポットです。
1位：四万十川／71票1位に選ばれたのは「日本最後の清流」として名高い「四万十川」でした。カヌー体験や遊覧船での川下り、そして増水時に沈むように設計された「沈下橋」を巡るドライブは、高知ならではの雄大な体験。豊かな自然の中で心身ともにリフレッシュできる旅は、長期休暇を使ってゆっくりと堪能したいぜいたくな時間です。
