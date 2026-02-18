ライオン事務器は、「＜sumafy（スマフィ）＞フレームホルダー」を3月17日から発売する。画用紙などに描いた子どもの作品を収納しながら飾れるフレーム型のホルダーになっている。作品を飾れるフレーム付ポケットと、複数枚を収納・保管できるケースが一体化。壁掛けできる吊り金具付きで、縦横どちらの向きでも飾ることができる。





特長は、飾った際に外側に見える「前面ポケット」にお気に入りの作品を収納すると、フレームに入れているかのように飾ることができる。サッと抜き差ししやすいポケット構造になっている。内側のケース部分には、厚口画用紙で24枚程度を収納可能。背幅の有効内寸法が24mmあるケースなので、折り紙等を貼り付けたやや厚みのある作品も入れられる。学期や学年ごとに複数の作品をひとまとめに収納でき、保管ケースとしても便利だという。



「＜sumafy（スマフィ）＞ フレームホルダー」（左から：A4判縦、A3判横）

ケースの背面には三角吊りカンが付いているので、ピンやフックで壁に飾ることができる。吊りカンは縦横に2個ずつ付いているので、どちらの向きでも壁掛けできる。家庭の壁紙やインテリアにもなじみやすい、ライトグレーとベージュの2色展開になっている。

開閉部には、大切な作品の抜け落ちを防ぐホック付き。安心して収納・保管しておくことができる（A3判：3個付、A4判：2個付）。

［小売価格］

＜sumafy（スマフィ）＞ フレームホルダー

A3判：2200円

A4判：1650円

（すべて税込）

［発売日］3月17日（火）

ライオン事務器＝https://www.lion-jimuki.co.jp