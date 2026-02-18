INI佐野雄大、1人登壇なのに緊張で「せーの」 マンガ愛で“まるでオタク”な早口
11人組グローバルボーイズグループ・INIの佐野雄大が18日、『タテ読みマンガアワード 2025』に登壇した。
【写真】右頬にペンで書いてしまった佐野雄大
トラッドなダブルボタンのジャケットを着こなした佐野は、1人での登場にもかかわらず、「せーの」と掛け声をしてお決まりのあいさつ。それをともに登壇したぱーてぃーちゃんにつっこまれると、緊張をにじませつつ、「みんなで来ているつもりなので」とにっこり答えつつ、「今までいろんなところで数々の緊張するパフォーマンスをしてきたんですけど、どこの会場よりも今すごい緊張していて、過去一といっても過言ではない」と明かした。
これに、すがちゃんから「ギリギリまで一緒にゲームの話をしてましたよ」、信子から「とても緊張しているとは思えません」と暴露され、恥ずかしそうな笑顔を見せていた。
授賞式本編では、各作品に熱のこもったコメントを伝えた佐野。「大丈夫でしたか？早口じゃなかったですか？」としつつ、MCから「だからこそ伝わってくる何かがある」と称賛され、「ありがとうございます」と照れ笑いしていた。
本アワードは、コミックナタリーが主催する、縦スクロールのマンガを対象としたユーザー参加型のマンガ賞。「国内作品部門」「海外作品部門」の2部門から構成され、ユーザーからタテ読みマンガの推薦を受け付け、投票数の多かった上位作品をノミネート作品として発表。その後、ノミネート作品を対象に改めてユーザー投票を行い、各部門のランキングを決定している。2024年にスタートし、今回が第2回となる。
MCは吉田尚記アナウンサーが務めた。
