　11人組グローバルボーイズグループ・INIの佐野雄大が18日、『タテ読みマンガアワード 2025』に登壇した。

　トラッドなダブルボタンのジャケットを着こなした佐野は、1人での登場にもかかわらず、「せーの」と掛け声をしてお決まりのあいさつ。それをともに登壇したぱーてぃーちゃんにつっこまれると、緊張をにじませつつ、「みんなで来ているつもりなので」とにっこり答えつつ、「今までいろんなところで数々の緊張するパフォーマンスをしてきたんですけど、どこの会場よりも今すごい緊張していて、過去一といっても過言ではない」と明かした。

　これに、すがちゃんから「ギリギリまで一緒にゲームの話をしてましたよ」、信子から「とても緊張しているとは思えません」と暴露され、恥ずかしそうな笑顔を見せていた。

　授賞式本編では、各作品に熱のこもったコメントを伝えた佐野。「大丈夫でしたか？早口じゃなかったですか？」としつつ、MCから「だからこそ伝わってくる何かがある」と称賛され、「ありがとうございます」と照れ笑いしていた。

　本アワードは、コミックナタリーが主催する、縦スクロールのマンガを対象としたユーザー参加型のマンガ賞。「国内作品部門」「海外作品部門」の2部門から構成され、ユーザーからタテ読みマンガの推薦を受け付け、投票数の多かった上位作品をノミネート作品として発表。その後、ノミネート作品を対象に改めてユーザー投票を行い、各部門のランキングを決定している。2024年にスタートし、今回が第2回となる。

　MCは吉田尚記アナウンサーが務めた。