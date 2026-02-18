都会の喧騒にそびえ立つダイナミックなラグジュアリーホテル、グランド ハイアット 東京は、オールデイ ダイニング「フレンチ キッチン」において、春の訪れを祝う「スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー」を、4月1日から5月31日の期間に提供する。





「スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー」は、春から初夏にかけて新緑がきらめく庭園で遊ぶうさぎたちの情景をイメージした、春限定のアフタヌーンティー。スイーツでは、シナモンやナツメグなどのスパイスの豊かな香りとにんじんの自然な甘みを生かしたうさぎ型のキャロットケーキをはじめ、うさぎの耳型のチョコレートをあしらう、とろけるような口溶けのブランマンジェ、愛くるしい表情のバニー チョコレートなど、随所にうさぎのモチーフを散りばめる。さらに、宇治抹茶となめらかなガナッシュが織りなす濃厚なオペラや、甘酸っぱいチェリーのジュレを閉じ込める香ばしいピスタチオムース、みずみずしいメロンの香りが広がるワッフルなど、まるで新緑を思わせるグリーンのスイーツがテーブルを彩る。





セイボリーには、うさぎの耳の形に焼き上げるバンズでパティやうさぎの好物のにんじんをサンドしたミニバーガーが登場。ジューシーなパティとクリームチーズ、そしてにんじんの甘みとヴィネグレットソースの酸味が引き立て合うキャロットラペがつくり出す味わい豊かなハーモニーを楽しんでほしいという。そのほか、真鯛とジャガイモのペーストを包み込む抹茶のクレープ、低温調理でしっとりと仕上げたチキンと卵サラダをサンドする抹茶サンドイッチ、クミンを効かせたニンジンのキッシュなど、春らしい色彩のアイテムがそろう。

自家製のスコーンは、抹茶とプレーンの2種類を用意。ハーブの一種であり清涼感のあるタイムを、にんじんやオレンジと合わせた特製のジャムと、クロテッドクリームを添えて届ける。

春から初夏にかけての新緑が芽吹く季節に、庭園を飛び跳ねるウサギたちとともに、春の訪れを祝う心華やぐひとときを楽しんでほしい考え。

［提供概要］

メニュー名：スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー

料金：

スプリング ガーデン＆バニー アフタヌーンティー：7150円

※グラスシャンパン1杯付：8800円

提供期間：4月1日（水）〜5月31日（日）

提供時間：15:00〜17:00（最終入店15:30）

※平日2時間、土・日・祝日90分制

グランド ハイアット 東京＝https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/grand-hyatt-tokyo/tyogh