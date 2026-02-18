工藤静香、手作りの鶏肉料理と抹茶チーズケーキ披露に称賛の声「全部美味しそう」「レシピ本出して欲しい」「家族は幸せだな」
歌手の工藤静香（55）が17日、自身のインスタグラムを更新。手作りの鶏肉料理や抹茶チーズケーキなどを披露した。
【写真】「レシピ本出して欲しい」「家族は幸せだな」工藤静香が披露した彩りもあざやかな手料理とスイーツ
工藤は「鶏の胸肉を薄く開いて切り目を入れて、熱を通したレンコン、にんじん、ネギ！塩麹とチキンブイヨンで味付けをします」と調理工程を紹介。さらに「1番外側は、フレンチトーストを作るような感じで、豆乳でといた卵にライスペーパーをくぐして、オーブンで焼きました！」と説明し、「ポン酢で食べたり、甘だれで食べたり」と味わい方も明かした。
投稿では、具材を巻いた鶏胸肉をカットした断面や、調理途中の様子、彩り豊かな副菜のほか、「今回は、抹茶のチーズケーキ！」とデザートも公開。生クリームの代わりにグリークヨーグルトを塩麹に混ぜて水切りして使用したといい、「なかなか濃厚です」とこだわりを記している。
コメント欄には「全部美味しそうですね」「レシピ本出して欲しい」「めちゃくちゃ美味しそう」「手作りのお料理最高ですね 美味しそう」「アイディアにはいつも感心します」「家族は幸せだな」など称賛の声が寄せられている。
