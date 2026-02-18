“令和最強グラビアクイーン”田中美久、キュートさ乱れ打ち！ 『マガジン』表紙でふわふわボディあらわ
グラビアアイドルで俳優の田中美久が、18日発売の『週刊少年マガジン』12号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場している。
【表紙カット】ふわふわボディを惜しげもなく披露した田中美久
“令和最強グラビアクイーン”の異名をもち、グラビア以外での活躍も目覚ましい田中。『マガジン』では、ドキドキしてしまうのかわいらしさをぎゅっと詰め込んだ、キュートさ乱れ打ちのグラビアを披露している。
同号の巻頭カラー漫画は『灰仭巫覡』（大暮維人）。
【写真】撮影／藤本和典 スタイリング／牧野香子 ヘアメイク／萩村千紗子 コーディネート／福澤卓弥 デザイン／松本麻美（GROSVENOR design）
【表紙カット】ふわふわボディを惜しげもなく披露した田中美久
“令和最強グラビアクイーン”の異名をもち、グラビア以外での活躍も目覚ましい田中。『マガジン』では、ドキドキしてしまうのかわいらしさをぎゅっと詰め込んだ、キュートさ乱れ打ちのグラビアを披露している。
同号の巻頭カラー漫画は『灰仭巫覡』（大暮維人）。
【写真】撮影／藤本和典 スタイリング／牧野香子 ヘアメイク／萩村千紗子 コーディネート／福澤卓弥 デザイン／松本麻美（GROSVENOR design）