17日、セブン−イレブン・ジャパンが2月22日の「猫の日」に合わせて猫をモチーフにした新商品の発表会を行い、大の猫好きという俳優の桜井日奈子（28）が「猫の日応援隊長」として登場した。

発表会では桜井の助っ人として“ねこ店長のポセイドンくん”が登場し、愛くるしい制服姿に桜井もメロメロの様子だった。

桜井は小学校6年生のころから実家で猫を2匹飼っていて、今年で17歳になるという。家族のグループLINEは、主にこの猫たちの話題で盛り上がっているそうだ。

そんな猫大好きな桜井だが、実家で飼っている猫にはもどかしい思いをさせられていることを明かした。

桜井「ちょくちょく実家には帰っているけど、だんだん私のことを忘れていってるみたいで…。このあいだ触ろうとしたら威嚇をされた。ご飯の時は『ご飯だ〜』って寄ってきてくれるけど、ご飯じゃないときは『ぷいっ』って…。そういうそっけないところも可愛いと思うし、ツンツンしてるなと思いきや、お布団でゴロゴロして無防備なところを見せてくれたりして、とんでもない量の癒しをくれる生き物だなと思っている」



