タレントの村重杏奈さんが自身のインスタグラムを更新し、テレビ番組出演時の多彩な衣装を公開しました。



【写真を見る】【 村重杏奈 】 多彩な番組衣装を披露 「ほどよく頑張る！」 週末への意気込みに共感の声





18日朝に投稿された内容では、「おはよーーう！水曜日！！」と元気な挨拶で始まり、「木金頑張ったら土曜日！やったー！」と週末に向けての意欲を表現。今週のテーマについても「ほどよく頑張る！力を入れ過ぎず抜く所は抜いて！！」と、自然体で過ごす姿勢を明かしました。







さらに、「ラッキーカラーはブラウンにしとこうかな！」「しし座の私が最強！」と自身の星座に言及し、「ラッキーアイテムはめんたいこおにぎりかな！朝ごはんがめんたいこおにぎりだったからね！あとゆでたまごもちょいラッキー！」と彼女らしいユーモアたっぷりに綴っています。







投稿された写真は「どさくさに紛れてテレビのお衣装を載せて」という言葉通り、テレビ出演時の様々な衣装姿を公開。茶色のブレザーにクリーム色のスカート姿や、黒と白の横縞カーディガンに青いシャツと黒いスカートの組み合わせ、黒のスーツスタイルなどの写真が公開されています。







他にも、デニムジャケットとジーンズのカジュアルコーデや、水色ジャケットに白いシャツと黒のパンツを合わせたスタイル、さらには鮮やかな赤のジャンプスーツに灰色のジャケットなど、多彩なファッションを披露しています。







投稿の最後には「今日もいってきまーす！！！」と元気な言葉で締めくくっています。





この投稿に、「可愛いーーー！！今日も頑張るー！！」「どの衣装も似合います！」「ガンバルンバ」「今日も頑張れます」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】