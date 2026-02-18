アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が18日、都内で「ONE Championship日本オリジナル新シリーズ発表記者会見」を実施。日本オリジナル新シリーズ「ONE SAMURAI（ワン・サムライ）」の始動を発表した。会見には次戦が引退試合となる、K-1元3階級制覇王者の武尊（34＝team VASILEUS）が出席した。

「ONE SAMURAI」は、ONEが日本を主戦場に展開する日本人ファイターを軸にした最高峰のシリーズ。

日本の格闘技史に名を刻んできたトップ選手から、次世代スターまで、「SAMURAI＝世界へ挑戦する覚悟」を象徴する闘いを、世界基準のプロダクションとなる。

日本人選手が主役となる「ONE SAMURAI」は年間12大会を行う予定。第1回大会は4月29日の有明アリーナ大会となる。タイトルマッチもしくは、日本トップクラスの選手が毎大会出場予定されている。

有明大会が引退試合となる武尊は「日本人の強さを世界に強さを見せる大会になると思います。僕はあと1試合ですけど次世代のファイターにつなげたい。引退試合で世界最強を証明します」と意気込んだ。