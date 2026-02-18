SixTONESジェシー（29）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜午後8時）に出演。スタッフがメンバーに仕掛けたクレームを話した。

今回はさまざまなジャンルのミュージシャンが集まり、私生活などについて語った。

「仕事中にやらかした大失敗」について、ジェシーはライブでのMCに触れ「SixTONESはしゃべるのが好きなので、MCがどんどん長くなるというか」と話した。「50分とか。1時間いかないけど、そのくらいしゃべるんですよ」と言うと、MCの明石家さんまが「はぁー！？」と声を出すなど、出演者も驚いた様子。

ある日、夜の公演が終わった後、弁当をもらってホテルに帰った。「（弁当を）開けたら、白米だけなんですよ」。そして「というのは、いつも（MCが）なげえから、そんだけ長くするんだったら、飯も白米だけにするぞ、っていうスタッフさんの…悪ふざけもあるんですけど」。

さらに「よく見たらノリで『MCナゲエヨ』って書いてあるんですよ」。ノリで一文字ずつ書かれた、メンバーと同じ数の6個の弁当の画像が映し出された。ジェシーは「めっちゃ腹へってるのに。でも、たくあんがよかったな、みたいな」と笑った。