JCB、銀座のJCBラウンジ受付にNFCタグを活用した認証サービスを導入
ジェーシービーは、JCBザ・クラスおよびプラチナ会員向けサービス「MyJCBアプリのデジタルコンシェルジュ」に、NFCタグを活用した新たな認証機能を追加した。
NFCタグを活用した認証サービスを導入(イメージ)
同機能により、松屋銀座のJCBラウンジ「THE GINZA LOUNGE」を利用の際、受付でスマートフォンをNFCタグにかざすだけで、会員証画面が自動的に起動し、スムーズな認証体験ができる。
利用対象は、ザ・クラス会員と年間500万円以上のショッピング利用があるプラチナ会員。ラウンジ利用料は1人1,650円。対象カード1枚につき、同伴者1名（未就学児含む）が無料。2人目は1,650円。
THE GINZA LOUNGE（MATSUYA GINZA JCB
