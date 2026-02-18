『スター・ウォーズ』ダース・ベイダーの仕事術、ヨーダの人生術が学べる書籍が発売

『スター・ウォーズ』が人生のヒントに。『スター・ウォーズ』に登場するキャラクターの生き方や考え方をヒントに、現代社会で役立つ「人生の教訓」「生きるための知恵」を紹介する書籍シリーズとして、『STAR WARS 人生を静かに整える ヨーダの教え 銀河最強の師が説くマインドフルネス思考』『STAR WARS もしもダース・ベイダーがメンターなら 会社のダークサイドを生き抜く鋼の決断思考』が同時発売となった。

「こんなとき、ヨーダなら、どうする？」「もしもダース・ベイダーがメンターだったら」そんな視点から、日常や仕事の悩みに新しい気づきをもたらす。『スター・ウォーズ』ファンはもちろん、人生に悩めるすべての人に役立つ内容だ。

『STAR WARS 人生を静かに整える ヨーダの教え 銀河最強の師が説くマインドフルネス思考』

不安や迷いに満ちた現代社会。「こんなとき、ヨーダなら、どうする？」そんな問いが、あなたの人生の羅針盤に。マスター・ヨーダと銀河の賢者たちの教えが、変化を恐れず未来へ向かう勇気と、心の平穏を与えてくれる一冊。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

『STAR WARS もしもダース・ベイダーがメンターなら 会社のダークサイドを生き抜く鋼の決断思考』

組織の理不尽、厳しい競争、難しい決断──会社のダークサイドを生き抜くには？ダース・ベイダーと銀河の戦略家たちが教える、揺るぎない決断思考。この一冊で、あなたの仕事力が変わる。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。

編集担当のコメント

本書に登場するヨーダの「やるか、やらぬかだ。試しなどない。」は、スター・ウォーズの台詞でいちばん好きな言葉です。これはハムレットの“To be or not to be,...”と源流を同じくする気がします。ハムレットが直面する問題は「このまま現状に甘んじて生きるのか、武器を取って戦うのか」の二者択一。いや、真の答えは「行動する」一択です。ヨーダもルークに「生きるためには決断して、やるしかない。安全圏でちょっと試してみるふりなんて、意味はないのだ」と伝えているのだと思います。

この2冊は、心を整えるにせよ組織で成り上がるにせよ、「決断の時に直面した人の背中を押す」メッセージが詰まっています。SWファンのみなさま、ご自身が楽しむのはもちろん、春から新生活を始める近しい方々へのプレゼントにもぜひどうぞ！（編集担当：津川純子）

いずれもB6変・64ページ。各1,870円（税込）。

※Amazon のアソシエイトとして、THE RIVERは適格販売により収入を得ています。