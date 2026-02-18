沖縄のキツネザル、キラッキラな視線の先にあるものは…? SNSで話題に -「おめめが希望に満ちてる」「ガン見www」とほっこり

沖縄のキツネザル、キラッキラな視線の先にあるものは…? SNSで話題に -「おめめが希望に満ちてる」「ガン見www」とほっこり