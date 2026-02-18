あいのり･桃「我が家にはモノが…」引っ越しに向け１日１袋断捨離
人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が16日、オフィシャルブログを更新。引っ越しに向けて取り組んでいる“１日１袋断捨離”を明かした。
この日、「引っ越しまでに毎日していること…！」と題してブログを更新。「引っ越しはもうちょっと先だけど…」と切り出し、「我が家にはモノが溢れすぎている…！！！このままでは 引っ越しが大変だ…！」と危機感を吐露。数日前から【１日１袋断捨離】を始めたことを報告。
この日はサイズアウトした子ども服を整理、汚れているものは処分、きれいなものは友人に譲るために分けて保管したといい、大きな袋いっぱいに詰められた衣類の写真を公開。「スッキリー！！」と達成感をにじませた。
さらに、過去には“お茶コーナー”を断捨離したところ、紅茶やコーヒーなどのほとんどが賞味期限切れだったことも明かし「賞味期限が記載されてるものだとすごく捨てやすい」と本音も。「洋服とかだと『いつか着るかな……？』って感じでなかなか踏ん切りがつないから。笑」と笑いを交えた。
また、自身の変化についても、以前は旅行から帰宅後、スーツケースを１週間以上放置することもあったが、今はその日中か翌日にはアンパックするようになったという。洗濯も「１日１回か２回は回している」と明かし、「ズボラな私からしたらすごい進化…！！！！！」とつづった。
最後は「私を成長させてくれた家族に感謝…！！！」と述べ、「果たしてうちは無事、引っ越しまでにスッキリするのでしょうか…？！乞うご期待」とブログを締めくくった。
この投稿にファンから「偉い」「１日１袋いいと思います」「引っ越しの予定はありませんが、桃さんを見習って我が家も断捨離します」「素晴らしい」「断捨離頑張って下さい」「一日一袋、すごい！」「見習いたい」「ぜひフリマやメルカリやってほしーーーー！！！！」「少しずつ頑張ってね」などの声が寄せられている。
桃は、2019年にマッチングアプリで知り合った６歳年下のしょうさんと交際をスタートさせ、20年に再婚。 21年５月５日に第１子長男、そのちょうど１年後となる 22年５月５日に第２子次男が誕生している。
