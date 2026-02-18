■MLB ドジャースキャンプ（日本時間18日、米・アリゾナ州グレンデール）

【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 日本の初戦は6日、東京ドームでの台湾戦

5日目を迎えたドジャースのキャンプは、この日、野手がキャンプイン。侍ジャパンへの合流を控える大谷翔平（31）と山本由伸（27）は、ライブBPに登板した。

今キャンプ初のライブBP登板となった大谷は、フリードマン編成本部長、ロバーツ監督、佐々木朗希（24）らが見守る中、打者4人と対戦。マイケル・シアーニ（26）には5球目の真っ直ぐを強打され、中前安打を許したが、テオスカー・ヘルナンデス（33）はスプリットで遊ゴロ。アンディ・パヘス（25）は高めのストレートで空振り三振、カブスから移籍したカイル・タッカー（29）を見逃し三振に仕留めるなど18球を投げ、被安打1、奪三振2だった。

大谷の前に登板した山本は、正捕手でWBCアメリカ代表のウィル・スミス（30）を相手に今キャンプ2度目のライブBP登板。キム・ヘソン（27）に本塁打を浴びたが、タッカー、パヘスを見逃し三振とするなど2イニング打者8人に、30球を投げ、被本塁打1、被安打2、奪三振2、四球1で終えた。

ロバーツ監督は大谷について「打者と対戦し、投球調整を始める姿を見られるのは、投球面では昨年よりも確実に進歩している証拠。彼の調整や準備については心配していない」。WBC前に実践登板させるのかとの質問には「現時点でないし可能性は極めて低い」と話した。一方、山本については「どの試合かは定かでないが、（オープン戦で登板する）計画だ」とした。

フリードマン編成本部長はWBCの大谷の起用法について言及。「今年も10月まで戦い抜くことを目指し、そこで翔平が重要な役割を担う。それに加え、我々と彼自身が今後8年間も投手を続けたいと考えている点も考慮した。競争心旺盛な彼としては納得はしていなかったが、話し合いの結果理解はしてくれた。日本滞在中のオフ日に彼が達成可能な調整内容をすれば、できるだけ早く彼をローテーションに復帰させられる」と、説明した。

また、WBC中に大谷が登板を志願する心配はないか、の問いにも「本人とも侍ジャパンとも話し、全員が同じ理解をしているので心配していないよ」と答えた。

【侍ジャパンキャンプ日程】

2月14〜24日（休養日：16日、20日）

ひなたサンマリンスタジアム宮崎

【強化試合日程】

■2月22日（日）13時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月23日（月・祝）14時

vsソフトバンク＠ひなたサンマリンスタジアム宮崎

■2月27日（金）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■2月28日（土）19時

vs中日＠バンテリンドーム ナゴヤ

■3月2日（月）19時

vsオリックス＠京セラドーム大阪

■3月3日（火）19時

vs阪神＠京セラドーム大阪

【WBC1次ラウンド】

■プールC（東京プール）

2026年3月5日〜10日 場所：東京ドーム（日本）

日本、オーストラリア、韓国、チェコ、台湾

