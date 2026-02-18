ダイアン津田、息子の合格祝いが「ゴイゴイスー過ぎる」と話題 「それめちゃくちゃ高いヤーツwww」「大きさが伊達じゃない!!」「最高のお父さんしてますね」と反響続々
お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49）が17日、自身のインスタグラムを更新。受験に合格したムスコへの合格祝いを披露し、「それめちゃくちゃ高いヤーツwww」「大きさが伊達じゃない!!」「センスが良すぎる」「最高のお父さんしてますね」などと反響を呼んでいる。
【写真】「それめちゃくちゃ高いヤーツwww」「大きさが伊達じゃない!!」ダイアン津田が息子に送った合格祝い
津田は「息子が合格祝いで欲しがってたガンプラが届いた」と明かし、ガンダムのプラモデル『PERFECT GRADE UNLEASHED 1/60 νガンダム』の箱を手にした写真をアップ。「こんなにもでかいとは！」「#ごいごいすー」とつづり、写真でも驚きのリアクションを見せた。
なお、販売元のバンダイの公式サイトでは、メーカー希望小売価格6万6000円（税込）の品となっている。
コメント欄には祝福が相次いだほか、プレゼントについて「νガンダムとはセンスが良き」「随分と本格的なやつをw」「νガンダム PGはゴイゴイスー過ぎる」「太っ腹っすな〜」「ホンマに理想の人生すぎる。仕事も成功して家族も幸せにして。自慢の父親だろうな」との声が寄せられた。
津田は長男、次男、長女を含む5人家族。妻のりえさんは2023年のブログ開設時、子どもたちについて「長男 りょうご 15歳」「次男 しゅうご 12歳」「長女 ここの 8歳」と紹介している。
【写真】「それめちゃくちゃ高いヤーツwww」「大きさが伊達じゃない!!」ダイアン津田が息子に送った合格祝い
津田は「息子が合格祝いで欲しがってたガンプラが届いた」と明かし、ガンダムのプラモデル『PERFECT GRADE UNLEASHED 1/60 νガンダム』の箱を手にした写真をアップ。「こんなにもでかいとは！」「#ごいごいすー」とつづり、写真でも驚きのリアクションを見せた。
コメント欄には祝福が相次いだほか、プレゼントについて「νガンダムとはセンスが良き」「随分と本格的なやつをw」「νガンダム PGはゴイゴイスー過ぎる」「太っ腹っすな〜」「ホンマに理想の人生すぎる。仕事も成功して家族も幸せにして。自慢の父親だろうな」との声が寄せられた。
津田は長男、次男、長女を含む5人家族。妻のりえさんは2023年のブログ開設時、子どもたちについて「長男 りょうご 15歳」「次男 しゅうご 12歳」「長女 ここの 8歳」と紹介している。