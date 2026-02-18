「TGC2026 S/S」春夏トレンドワード決定 “スタパ”テーマに多様な6コーデ公開
【モデルプレス＝2026/02/18】3⽉14⽇に国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館にて開催される『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、『TGC2026 S/S』）。このたび、TGCが発信する2026年春夏の「トレンドキーワード」が決定した。
“OUR CANVAS”が開催テーマの今季は「スタパ（スタイリングパフォーマンス）」がキーに。大切なものをちゃんと選んで、どう組み合わせて楽しむかがコーディネートの決め手。お気に入りのアイテムを探す時間も、「これ、かわいい！」と思える組み合わせを見つける瞬間も、全部がオシャレの楽しさ。お気に入りのアイテムだけに囲まれてつくるマイスタイルに、その日の気分やシーンに合わせてカラーやシルエット、小物で少しのスパイスをプラスするだけで、気分も印象もぐっとアップデート。アイテム1つで気分を高揚させる、ファッションの無限大のパワーを思いきり感じることができる。
毎日オシャレを楽しみたい。でも、タイパもコスパも、そして「スタパ」も大切。そんな人に向けて今回は「コモノマスター」「カワイイバイブス」「メリハルック」をキーワードに、スタパを高めるヒントをたっぷり届ける。
「スタイリングパフォーマンス」とは、お気に入りのワードローブに、今季は「これ！」とときめいたトレンドアイテムをどう組み合わせるかで、自分らしさや今の気分を最大限に引き出す“スタイリング力”のこと。トレンドも、自分の定番も、うまくミックスしてアップデート。無理なく、でも妥協しない。「TGC」が提案する、コスパもタイパも叶う、オシャレを楽しむための今の時代にフィットした新たなスタイリング基準だ。
今季注目の、トップスをボトムスに重ねた“レイヤードスタイル”。ブランドの新作アイテムはもちろん、クローゼットに眠っているタンクトップを使ったアレンジなど可能性は無限大。夏らしい軽やかなスタイリングには、ネックレスやベルトをプラスしてシティ感を演出。カジュアルすぎない、大人っぽさも感じるバランスがポイント。
シンプルなコーディネートこそ、小物使いで“こなれ感”をプラス。ちょっとした工夫で、いつものスタイルが一気にアップデート。アクセントになっている両腕袖の上から重ねたブレスレットや、ウエストまわりにリズムをプラスする二重ベルト、そしてインパクトのあるカラーソックスで足元まで抜かりなく。さらに、バッグにつけたり、ヘアアレンジに取り入れたり、アレンジ次第で幅広く楽しめる万能アイテム「スカーフ」も今季の注目アイテム。
チークとリップを主役にした、やさしく抜け感のある「花びらチーク×ブラーリップ」で、ナチュラルな魅力を引き出す。アイシャドウとアイラインはブラウン系でまとめ、主張しすぎないバランスを意識。花びらチークは、寒い場所から暖かい場所に入ったときに、頬がポッと赤くなるようなイメージで、ブラシで頬全体にふんわりと広めにオン。色味は強すぎないものを選び、ハイチークや真横に入れるのではなく、じわっと内側からにじむように入れるのがポイント。頬の中心に色の芯を作り、周りに向かってぼかしていくことで、やわらかく立体的な印象に仕上げる。
ベースとなるトップスは、着回ししやすいスタンダードアイテムを。黒ボーダーを選んで、甘くなりすぎないバランスにするのがポイント。そこに、フレアスカートやギンガムチェック、キラキラ帽子をプラスして“カワイイ”をオン。ちょっぴりメロウで、今っぽさたっぷりの「雲スタイリング」に。足元にはレザーブーツを合わせてピリッと引き締める。
今季注目なのは、ボタンモチーフのヘアクリップ。ちょっぴりレトロな“20sバイブス”が今風。フェミニンなニットや、レースベルトで甘さをプラスしつつ、レースインナーをレイヤードして、ほどよい抜け感を演出。さらに、アイウェアやシルバーアクセ、足元にはスポーティなアイテムを取り入れて、“甘すぎない”バランスに仕上げることがポイント。ボトムスには、トレンドのドット柄アイテムで存在感をアップ。音符ネックレス×音符ソックスのリンク使いで、さりげなく“コモノマスター”要素もプラス。
“カワイイ”スタイルに“クール”なニュアンスをプラスするなら、今季注目の「フロステッドアイ」にチャレンジ。チークは骨格を引き立てる程度に控えめに、リップもマット寄りでまとめて主役のアイメイクを引き立てて。“とにかく目元が主役”のフロステッドアイで、カワイイバイブスをワンランク上のスタイルへアップデート。フロステッドアイは、ベースには自然なくすみカラーを仕込み、その上からアイホール全体に繊細なシルバーシャドウをオン。ラメの粒子は細かめのアイテムを選ぶことで、より上品で洗練された印象に仕上がる。さらに、骨格に合わせて目尻や目頭にブラウン系の締め色を、まぶた中央にはシルバーシャドウの上からラメを重ねることで、クールさをキープしながら、丸みのある立体的な目元を演出。下まぶたにはあえてシルバーを入れず、上下で差をつけることでメリハリのある仕上がりに。
今季は、肩まわりにボリュームのあるアイテムが注目。今回は、かちっと感が魅力の「ナポレオンジャケット」を主役に、マリンテイストや制服風のムードが今季らしい印象に。存在感のある肩まわりに合わせて、インナーはボディラインがきれいに見える薄手トップスをセレクト。上半身だけでもしっかりメリハリが生まれ、女の子でも挑戦しやすいバランスに。ボトムスはバギーシルエットを合わせて、上下でコントラストをつけるのがポイント。ボリューム×フィットの組み合わせで、スタイルアップも叶うメリハルックコーデ。
オーバーサイズパーカー×ホットパンツ×イエローソックスを合わせた“海外ガール風”スタイル。存在感のあるパンツの柄の色から、紫のトップスや赤のベルトバッグをリンクさせて、カラーコーデを楽しむのも。色と色の間に、白や黒のベーシックカラーを取り入れることで、個性的なスタイリングもぐっと着こなしやすくなる。トップスにレイヤードしたブラックも、全体を引き締める大事なアクセントに。足元は、あえてスニーカーではなく黒のロングブーツをチョイス。体型カバーも叶えつつ、ブーツを通年で楽しむのも今季のポイント。カラーが主役のコーデだからこそ、アクセサリーは控えめにしてバランスよく。
メイクにもメリハリを。今季注目の偏光パールを取り入れた「メリハメイク」で光を味方に。こめかみ部分（Cゾーンの延長線上）に、広めに偏光パールをオン。光が当たった時に、ふわっと浮かび上がるようなツヤ感を演出する。顔の中心にはあえて偏光ではないパールライトを入れて、テクスチャーの違いを楽しむのがポイント。チークは入れすぎず、あくまで控えめに。シェーディングで頬骨を際立たせて、立体感のあるフェイスラインに仕上げる。アイシャドウは、光に負けないようにしっかり発色させて目元に存在感を、リップは、ナチュラルカラーをベースに透明グロスを重ねてツヤ感をプラス。カラーで盛るのではなく、色々な質感を重ねることで、自然なメリハリを生み出すのが今季流。
幅広い役柄を⾃在に演じ分ける演技⼒と強烈な存在感を持つ⽇本を代表する俳優でありながら、SNSで発信される飾らない素顔や家族との私⽣活が垣間⾒える投稿、類を⾒ないファッションセンスで多くの⽀持を集める仲⾥依紗。今回、仲が家族と運営するアパレルブランド・RE.（アールイードット）による初のファッションショーが決定した。2025年に5周年を迎えたばかりの注⽬ブランドがついにTGCのランウェイに登場する。稀代のファッショニスタ・仲らしい“個性”が炸裂する、クリエイティブなショーが見どころだ。
仲は「ブランドをはじめて5年。RE.は“⾃分らしさを⾃由に楽しむ”ことを⼤切にしてきました。TGCのステージでその想いを届けられることがとても嬉しいです！RE.のアイテムと世界観で会場にお越しくださった皆さんの毎⽇を明るく前向きにできるように、ステージ作りを頑張ります！楽しみにしていてください！」とコメントを寄せている。（modelpress編集部）
イベント名称：第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER（略称：TGC2026 S/S）
開催⽇時：2026年3⽉14⽇（⼟） 開場12：00 開演14：00 終演21：00（予定）
会場：国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館（〒150ー0041 東京都渋⾕区神南2−1−1）
メインモデル：嵐莉菜、安⻫星来、池⽥美優、⼀ノ瀬美空（乃⽊坂46）、井上和（乃⽊坂46）、梅澤美波（乃⽊坂46）、遠藤さくら（乃⽊坂46）、⼩國舞⽻、葛⻄杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、⾦川紗耶（乃⽊坂46）、⾹⾳、川⼝ゆりな、川崎桜（乃⽊坂46）、菊池⽇菜⼦、雑賀サクラ、さくら、櫻井優⾐（FRUITS ZIPPER）、佐々⽊満⾳、志⽥こはく、Shiho、せいら、⽥鍋梨々花、⽉⾜天⾳（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃⽊坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉⼦、⻑浜広奈、なごみ、⽣⾒愛瑠、希空、林芽亜⾥、⼟⽅エミリ、藤本リリー、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀⼝真帆、本⽥紗来、MINAMI、村上愛花、⽮吹奈⼦、ゆい⼩池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、⽶澤りあ、莉⼦、りんか 他 ※50⾳順
ゲスト：しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、⾼尾楓弥（BUDDiiS）、とうあ、豊⽥裕⼤、⻄垣匠、野村康太、⼋村倫太郎（WATWING）、樋⼝幸平、⽇向亘、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、⼭下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50⾳順
メインアーティスト：EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、STARGLOW 他 ※50⾳順
MC：EXIT、鷲⾒玲奈 他 ※50⾳順
スタジオMC：柏⽊由紀
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ 他
主催：東京ガールズコレクション実⾏委員会
