EXILE TAKAHIRO「もう1個案があった」自身の名前の最終候補「インパクト強すぎ」「印象変わる」驚きの声
【モデルプレス＝2026/02/18】EXILE TAKAHIROが2月17日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（よる8時）に出演。自身の名付けの際にあったもう1つの候補を明かした。
【写真】41歳EXILEボーカルを怒った美人女優妻
この日の番組には、一流のミュージシャンが集結し、“音楽バカ”であるゲストたちの驚きの私生活についてスタジオトークを展開。トークテーマ「つい出てしまう職業病」では、教師が自分の子どもの名前を考える際、つい手を焼いた教え子のことを思い出して名前が決められないという視聴者のエピソードを紹介した。
すると、明石家さんまは、親が付けた名前と本人のイメージが次第に近づいていくことがあると不思議がり、TAKAHIROに対し「TAKAHIROやろ？TAKAHIRO以外、考えられへんやんか」とコメント。共演者から「確かに」と共感の声が上がるなか、TAKAHIROは「でも、もう1個案があって、僕」と切り出すと「TAKAHIROかダイイチロウだったらしいんですよ」とダイイチロウが最終候補にあったと告白した。
印象をガラリと変える名前が飛び出し、スタジオは「ダイイチロウ！？」「え〜！？」とどよめき。さんまも「EXILEにダイイチロウ！？」と驚きながら「TAKAHIRO以外考えられへんねん」と話した。
TAKAHIROのエピソードを受け、SNS上では「インパクト強すぎる」「想像できない」「意外としっくりきた」「印象変わる」「名前の持つイメージは大きいな」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳EXILEボーカルを怒った美人女優妻
◆TAKAHIRO、自身の名前の最終候補明かす
この日の番組には、一流のミュージシャンが集結し、“音楽バカ”であるゲストたちの驚きの私生活についてスタジオトークを展開。トークテーマ「つい出てしまう職業病」では、教師が自分の子どもの名前を考える際、つい手を焼いた教え子のことを思い出して名前が決められないという視聴者のエピソードを紹介した。
印象をガラリと変える名前が飛び出し、スタジオは「ダイイチロウ！？」「え〜！？」とどよめき。さんまも「EXILEにダイイチロウ！？」と驚きながら「TAKAHIRO以外考えられへんねん」と話した。
◆TAKAHIROの告白に反響
TAKAHIROのエピソードを受け、SNS上では「インパクト強すぎる」「想像できない」「意外としっくりきた」「印象変わる」「名前の持つイメージは大きいな」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】