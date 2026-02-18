プロフィギュアスケーターの織田信成さん（38）が2026年2月17日、自身のインスタグラムを更新。フィギュアスケート元世界女王の安藤美姫さん（38）、14年のソチ五輪銀メダリストの葛西紀明選手（53）との3ショットを投稿した。

「ホットアイブローなどしてもらってますが」

織田さんは、テレビ番組出演を報告するとともに、安藤さんと葛西選手との笑顔ショットを投稿した。

織田さんは「葛西さんの解説でスキージャンプの事が理解できるようになりそばで聴けるなんてめちゃくちゃ贅沢な時間でした！」と振り返った。また、「安藤ミキティーー！！もありがとう」といい、「テレビでなるくん言われるとみんな『？？』ってなるから やめてな。爆笑」とつづる。

ちなみに、「DMで『目が全然開いてませんよ』って数万件頂いているのですが 本当にもう許してください勘弁して下さい」といい、「涙関係なくそもそもそんな開いてないんです」「メイクさんにも必死のパッチでホットアイブローなどしてもらってますが、これ限界です」とおどけてみせた。

インスタグラムに投稿された写真では、織田さんは白いジャケットと黒いパンツを着用。葛西選手はジャケットとパンツのセットアップというコーデ。安藤さんは落ち着いたデザインのワンピース姿だ。安藤さんを中央に、笑顔の3ショットを披露していた。

この投稿には、「ずっと応援しています」「お疲れ様でした！」「織田さんの涙にもらい泣きしてました〜」「泣きっぱなしで感動しました」といったコメントが寄せられていた。