◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１７日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング男子１次リーグに登場したノルウェーチームの、ど派手パンツが復活し、話題を呼んでいる。

スウェーデン戦でチームが着用したのは、国旗に使われている赤、青を用いたダイヤ柄。１６年前の２０１０年バンクーバー五輪に出場し、２２年にがんのため５０歳で死去したトマス・ウルスルさん率いるチームが着用し、人気を集めた派手柄パンツをオマージュしたものだった。試合には４―７で敗れたものの、スキップのマグヌス・ラムスフィエルは「五輪出場が決まった時から、（派手な柄の）パンツを復活させなくちゃ、という思いはずっとあった」と明かした。

対戦相手のスウェーデンのスキップ、エディン・ニクラスは１０年大会でウルスルさんと対戦し、パンツの柄について当時「４人のピエロが氷上に現れたようだ」と冗談めかしてコメントしていた。時を超えて派手パンツと“再会”したことについて、エディンは「ウルスルチームとは２０年近く友人関係にあった。今回のノルウェーチームも同じで、本当に人間性が素晴らしいと思った」と話した。