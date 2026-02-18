浜崎あゆみ、“新しい家族”愛犬抱っこのオフショットに反響「可愛すぎる」「わんちゃん癒しだー」 昨年末に2匹の保護犬を迎える
歌手の浜崎あゆみ（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。愛犬のグミちゃん、ミルクちゃんを抱っこしたオフショットを添え、近況を伝えた。
【写真】「可愛すぎる」「癒しだー」愛犬のグミちゃん＆ミルクくん
浜崎は、2匹の愛犬を愛おしそうに抱っこした写真を投稿するとともに、「さむーーー てか中野雄太先生の編曲が一発目からすごい。音が残酷で美しすぎて苦しい」と、長年タッグを組む中野雄太氏によるサウンドへの衝撃をつづった。
さらに「寒暖差すごいのも合わさり情緒不安定なる。笑」と、クリエイティブな刺激と季節の変わり目が相まって、心が激しく揺れ動いている様子を等身大の言葉で伝えた。
昨年12月13日に「我が家に赤ちゃんが2人増えて1週間が経とうとしています」と、インスタで2匹の保護犬を“家族”として迎え入れたことを公表していた浜崎。クリエイティブな活動期間中も、愛犬たちの存在が大きな癒やしとなっているようだ。
コメント欄には「うひょー 1曲目から中野雄太大先生 それはやばい、、、、、、」「まさかまさかの新曲?? それとも新曲だしてそろそろアルバムかな？」「LIVEに使う曲かな？」「早く聴きたい」「どんな曲になってるか楽しみ」との声が寄せられたほか、愛犬の近影には「グミミルクコンビ可愛すぎる」「わんちゃん癒しだー」「見てても幸せを感じる」「グミルク抱っこであったかー」「大切な家族を見せてくれてありがとう」との反響が寄せられている。
