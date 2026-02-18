ママタルト大鶴肥満、父との絶縁を激白→番組で直接対面…まさかの展開に 千鳥も感激「ナイトスクープに持っていけた」
お笑いコンビ・ママタルトが、17日放送のABCテレビ『相席食堂』（後11：20）に出演。大鶴肥満が、父との絶縁状態を激白した。
【予告動画】ママタルト大鶴肥満、父との絶縁を激白→番組で直接対面
「M-1グランプリ2025」のファイナリストによるロケ頂上決戦「街ブラ-1グランプリ2026」を開催。ママタルトは肥満の地元に訪れることになったが、肥満は「地元、5〜6年ぶりに帰ってきたけど、家族には会いたくないなっていう気持ちが…」とつぶやいた。
相方の檜原洋平が「大鶴肥満と家族の関係は…今までけっこうNGにしてきたから」と切り出すと、テロップでは「父親と絶縁状態のため、すべての実家ロケのオファーを断り続けてきた」と伝えられた。
肥満の父は、息子がお笑いの道に進むことは大反対で、肥満が24歳の時に実家を追い出され、険悪な常態に。絶縁を決定づけたのが、4年半前にライブの企画の一環として行われた実家ロケ。番組では、その時の映像も公開され、「今、息子さんのこの大きな体を見て、どう思われますか？」との質問に、父が「早くコロって死んじゃえばいいんだよね。苦しまないで、下手に横になってさ。自分が好きなように生きてください。みんなに迷惑かけないように死んでください」と発する壮絶な内容だった。
これには、千鳥の2人も「すごいお言葉だ…」（ノブ）、「拾えません。ちょっと笑かそうとして言ってくれているんやろうけどね。それはいっつも帰ってきている息子に対してやったらええけど」（大悟）とコメント。肥満は、当時の心境を「実家に戻るのはやめて、これ以上関わりを持つのはやめとこうかなと思った」と明かしつつ、幼少期に家族で行った思い出のステーキ店に訪れ、食事を済ませた後、いざ実家へと向かった。
まずは、檜原が肥満の両親へのあいさつを済ませたが、父の手招きで肥満も実家に入っていった。ママタルトの2人と、肥満の両親が着席。まずは、肥満の父が「うちの子どももお世話になりまして、檜原さんがいるから…」と感謝すると、肥満が「事実ばっかり言うから、こういう自己肯定感の低い人間が…」とバツが悪そうに続け、檜原が必至にフォローする様子が映し出された。
その後、話は核心に迫っていき、肥満が「オレは大人になろうと思う。わだかまりを解こうかなって思っていて。4年半前に来た時に（父の発言を紹介しながら）そういうのが、けっこうオレは食らってしまった。そこで、ちょっと距離を置こうとなってしまった」と正直な思いを吐露。押し黙る父に代わって、肥満の母が「お父さんって、会話の間が怖くて、なんか言わなきゃいけないんじゃないかって、いつも思っていて。ブラックジョークを言うんだけども、それがウケていないというか…」と父の思いを代弁。その後、肥満の父が口を開き「そんな風に子どもが思っていたっていうことを、気が付かないでいたんですよ」とゆっくり切り出した。
まさかの展開に、VTRを見ていた大悟は「相手に伝わらないボケって、こういうことになるんやな。でも（こういう機会があって）よかったな」としみじみ。VTRは続き、肥満の父は「自分ではそんなつもりはまったくない。これはやっぱり、親として反省しなくちゃいけない。ただね、一言言わせてもらうと、お互いに巨人ファンだったんですよ。（肥満の）始球式を見て、ついにここまでね、明弘（肥満の本名）はきたのかと。なかなか感動した。本当に感動した。よく頑張ったよね」と涙ながらに語っていった。
なんとも言えない表情で聞いていた肥満は「これは…そうだね。そうか…そうなってくると『パパー！』ってなっちゃうよね。4年半かかったけど、ただいまって言える感じがする」と顔をほころばせ、和解にいたった。肥満の父は「年賀状の言葉ね、全員に『ママタルトをよろしくおねがいします』って書いて」と隠れた思いを口にした。VTRを見ていた千鳥は「これ、ナイトスクープに持っていけた」と感動的な展開を振り返っていた。
