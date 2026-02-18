『YOKOHAMA UNITE音楽祭』今年も開催決定 ORANGE RANGEが25周年のベストヒットライブ
7月26日に神奈川・横浜BUNTAIにて音楽イベント『YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026』が開催されることが決定した。これまで数々の熱演を生み出してきた同イベントが、2026年に迎えるのは結成25周年のORANGE RANGE。『ベストヒット・チャンプルー』と題し、誰もが知る代表曲とともに、令和の音楽シーンで再評価が高まるORANGE RANGEの“今”を詰め込んだステージとなる。
【動画】ORANGE RANGEの黒歴史？ 「イケナイ太陽」“お蔵入り”Ver.ミュージックビデオ
『YOKOHAMA UNITE音楽祭』は「アーティスト×ファン×街」をつなぎ、周年という節目を“特別な体験”として刻んできたイベント。これまで、BRAHMAN結成30周年で全72曲、4時間を駆け抜けた『六梵全書 Six full albums of all songs』公演、スチャダラパーは『チャンピオン・カーニバル 〜スチャダラパー35周年シリーズファイナル〜』と題し、電気グルーヴとレキシを迎えた異種格闘技戦とも言うべき三つ巴の対バン企画、佐野元春は、ライブデビューの地・横浜で45周年アニバーサリーツアーの集大成ともいえるファイナル公演『横浜フォーエバー 45周年アニバーサリーツアー・ファイナル 佐野元春 ＆ ザ・コヨーテバンド』を開催するなど、アーティストの“過去・現在・未来”をつなぐ特別なステージを数多く生み出してきた。
また、アーティストのヒストリー展示や、横浜でのシティプロモーション、飲食店とのコラボレーション、さらに特別な体験を約束する観覧席など、ライブの枠を超えて“1日がまるごと一生の思い出になる”体験価値を提供してきた。
『YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026』には、25周年イヤーのORANGE RANGEが登場。2000年代初頭、日本中の夏を席巻した楽曲群は“平成レトロ”の象徴として語られる一方で、「イケナイ太陽」（令和 ver.）のミュージックビデオが2900万回再生を突破、「おしゃれ番長 feat.ソイソース」のTikTok関連動画は総再生数3億回超という爆発的な拡散を記録している。
さらに昨年末、19年ぶりとなる紅白歌合戦への出場も実現し、懐かしさを超えて令和の最前線でトレンドを生み出すアーティストへと進化を遂げている。ジャンルに縛られない精神と、多幸感あふれるメロディは新世代のクリエイターや若いリスナーにも強く支持され、「あの頃の青春が、今の最先端」へとアップデートされたORANGE RANGEの価値は、令和においてさらに存在感を増し続けている。
同公演は、ORANGE RANGEのベストヒットライブになる予定。この日だけの特別なセットリストや演出、ゲストも予感させており、期待が高まる。
■ORANGE RANGE・HIROKI コメント
25周年イヤーの幕開けを、横浜BUNTAIという特別な場所で迎えられることを心からうれしく思います。
『ベストヒット・チャンプルー』は、これまでと今、そしてこれからのORANGE RANGEを煮て、焼いて、炒めて、揚げて、アゲる一夜限りの祝祭。
みんなで最高の空間を楽しみましょう！
■『YOKOHAMA UNITE ⾳楽祭 2026 presents ORANGE RANGE 【祝】25周年 ベストヒット・チャンプルー』
出演：RANGE RANGE
公演⽇時：7⽉26⽇（⽇）16:00 開場／17:00 開演
会場︓神奈川・横浜BUNTAI
『YOKOHAMA UNITE音楽祭』は「アーティスト×ファン×街」をつなぎ、周年という節目を“特別な体験”として刻んできたイベント。これまで、BRAHMAN結成30周年で全72曲、4時間を駆け抜けた『六梵全書 Six full albums of all songs』公演、スチャダラパーは『チャンピオン・カーニバル 〜スチャダラパー35周年シリーズファイナル〜』と題し、電気グルーヴとレキシを迎えた異種格闘技戦とも言うべき三つ巴の対バン企画、佐野元春は、ライブデビューの地・横浜で45周年アニバーサリーツアーの集大成ともいえるファイナル公演『横浜フォーエバー 45周年アニバーサリーツアー・ファイナル 佐野元春 ＆ ザ・コヨーテバンド』を開催するなど、アーティストの“過去・現在・未来”をつなぐ特別なステージを数多く生み出してきた。
また、アーティストのヒストリー展示や、横浜でのシティプロモーション、飲食店とのコラボレーション、さらに特別な体験を約束する観覧席など、ライブの枠を超えて“1日がまるごと一生の思い出になる”体験価値を提供してきた。
『YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026』には、25周年イヤーのORANGE RANGEが登場。2000年代初頭、日本中の夏を席巻した楽曲群は“平成レトロ”の象徴として語られる一方で、「イケナイ太陽」（令和 ver.）のミュージックビデオが2900万回再生を突破、「おしゃれ番長 feat.ソイソース」のTikTok関連動画は総再生数3億回超という爆発的な拡散を記録している。
さらに昨年末、19年ぶりとなる紅白歌合戦への出場も実現し、懐かしさを超えて令和の最前線でトレンドを生み出すアーティストへと進化を遂げている。ジャンルに縛られない精神と、多幸感あふれるメロディは新世代のクリエイターや若いリスナーにも強く支持され、「あの頃の青春が、今の最先端」へとアップデートされたORANGE RANGEの価値は、令和においてさらに存在感を増し続けている。
同公演は、ORANGE RANGEのベストヒットライブになる予定。この日だけの特別なセットリストや演出、ゲストも予感させており、期待が高まる。
■ORANGE RANGE・HIROKI コメント
25周年イヤーの幕開けを、横浜BUNTAIという特別な場所で迎えられることを心からうれしく思います。
『ベストヒット・チャンプルー』は、これまでと今、そしてこれからのORANGE RANGEを煮て、焼いて、炒めて、揚げて、アゲる一夜限りの祝祭。
みんなで最高の空間を楽しみましょう！
■『YOKOHAMA UNITE ⾳楽祭 2026 presents ORANGE RANGE 【祝】25周年 ベストヒット・チャンプルー』
出演：RANGE RANGE
公演⽇時：7⽉26⽇（⽇）16:00 開場／17:00 開演
会場︓神奈川・横浜BUNTAI