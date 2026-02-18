バーミヤン人気企画『台湾展』が今年も ミシュラン一つ星レストランとコラボで本格的な味わい届ける
すかいらーくレストランツが運営するバーミヤンでは19日より、昨年約59万食を提供した人気企画『台湾展（タイワンフェア）』を限定開催する。
【写真】大満足！思う存分“台湾”を感じられる米香セット
今回、ミシュラン一つ星の名店「米香（ミポン）」との共同開発メニュー4品が新登場。「米香」は、複雑な技巧を必要とする手工芸料理を中心に、最高の味を作り出している、台湾料理の名店。年季の入った職人が、安全な自然食材を選びぬき、手間と時間をかけて行われる調理によって生み出される料理は、台湾料理で初のミシュラン一つ星を獲得している。
「米香」は、“日本で味わえないクオリティの台湾料理を身近に楽しんでもらいたい”というバーミヤンの思いに共感し、現地シェフがバーミヤンの工場や店舗を見学するために来日も。今までのバーミヤンでは使われていなかった調味料の供給や、料理長のこだわりを再現するために新しい調理方法なども導入し、今回の共同開発に至っている。
『豚の角煮』1319円
オーブンでこんがり焼き上げた豚バラを、じっくり煮込んだ本格台湾仕込みの角煮。自家製の穂先メンマに至るまで米香直伝のレシピで、ほのかな胡椒の香りが食欲をそそる。
『海鮮焼ビーフン』879円
ラードで炒めた豚肉、干しエビ、貝柱、イカ、さらにフライドエシャロットの独特な香りが引き立つビーフン。隠し味として調理の最後に黒酢を入れることで、風味豊かに仕上げている。
『オ仔煎（オアチェン）（牡蠣オムレツ）』大：934円／小494円
歯切れのよい大きさにカットしたネギを瀬戸内海産の牡蠣と一緒に香ばしく炒め、玉子とふっくら焼き上げた。甘辛い米香直伝のタレをつければ、本格的な味わいが広がる。
『鱈の唐揚げ 野菜甘酢あんかけ』大：747円／小：384円
かりかりふっくらに揚げたスケトウダラに、3種類の酢を配合した甘酢あんをかけてさっぱり仕上げた。こだわりの酢で仕上げることで、酸味の後に甘味が残るたまらない逸品。
『米香セット』1979円
「米香」の味を一度に楽しめる、大満足のセット。主菜に「豚の角煮」、小菜に「鱈の唐揚げ 野菜甘酢あんかけ」または「オ仔煎（オアチェン）（牡蠣オムレツ）」、さらに好きな飯または麺まで選べる特別なセットとなっている。
※価格は全て税込
