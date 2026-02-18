ゼッテリア、“春の風物詩”「たまてりフェア」開催 ジューシーなパティ×大葉タルタルでさっぱり
バーガー・ワンが展開するハンバーガーショップ「ゼッテリア」は、25日から期間限定で『大葉タルタルたまてりバーガー』を含む新商品4品を販売する。
【写真】定番の『たまてりバーガー』
同店は、徐々に春の気配を感じるこの時期定番の「たまてりフェア」を今年も開催。『大葉タルタルたまてりバーガー』は、ビーフ100%のジューシーなパティに、店内で焼いたぷるぷる食感のたまごを合わせ、細かく刻んだ大葉をタルタルソースに加えた大葉タルタルソースや、ゼッテリア特製てりやきソース、シャキシャキ食感のレタス、マヨネーズなどとともに、小麦やバターの風味がふわっと香る、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品。
大葉の爽やかな風味とタルタルソースの程よい酸味が特長の大葉タルタルソースが、コク深いてりやきソースの味わいを引き立て、最後までさっぱりと楽しめる一品に仕上げた。
また、プリプリサクサク食感のえびパティを合わせた『大葉タルタルたまてりえびバーガー』や、定番の『たまてりバーガー』、チェダーチーズを合わせた『チーズたまてりバーガー』も販売する。
■商品概要（価格は全て税込）
『大葉タルタルたまてりバーガー』580円
ビーフ100%のジューシーなパティに、店内で焼いたぷるぷる食感のたまごを合わせ、細かく刻んだ大葉をタルタルソースに加えた大葉タルタルソースや、ゼッテリア特製てりやきソース、シャキシャキ食感のレタス、マヨネーズなどとともに、小麦やバターの風味がふわっと香る、ふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品。
『大葉タルタルたまてりえびバーガー』580円
プリプリサクサク食感のえびパティに、店内で焼いたぷるぷる食感のたまごを合わせ、特製てりやきソース、大葉タルタルソース、シャキシャキ食感のレタス、マヨネーズなどとともにふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ商品。
『たまてりバーガー』540円
ビーフ100％のジューシーなパティに、店内で焼いたたまごを合わせ、特製てりやきソース、レタスなどとともにふっくらなめらかな食感のバンズで挟んだ。濃厚でコク深い味わいの特製てりやきソースとぷるぷる食感のたまごをシンプルに楽しめるバーガー。
『チーズたまてりバーガー』590円
『たまてりバーガー』にチェダーチーズを合わせた商品。コク深くまろやかな味わいのチェダーチーズが、濃厚な味わいのてりやきソースと相性抜群。
