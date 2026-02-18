¥¯¥é¡¼¥¯ÀìÌ³Íý»ö¤¬¼Ç¤¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°Áª¼ê²ñ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°Áª¼ê²ñ¤Ï17Æü¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥¯¥é¡¼¥¯ÀìÌ³Íý»ö¤¬¼Ç¤¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºâÌ³¤Ê¤É¤ò½ä¤êÅö¶É¤ÎÁÜºº¤ò¼õ¤±¤ë²áÄø¤ÇµÁÍý¤ÎËå¤È¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½¹Ô¤ÎÏ«»È¶¨Äê¤¬º£Ç¯12·î¤Ë¼º¸ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áª¼ê²ñ¤Ï¿·¶¨Äê¤ÎÏ«»È¸ò¾Ä¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡53ºÐ¤Î¥¯¥é¡¼¥¯»á¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤ÆÄÌ»»251ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢2013Ç¯¤ËÁª¼ê²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¿·¶¨Äê¤Ç¤ÏµåÃÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤¬Áª¼ê¤ÎÊó½·Áí³Û¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥¥ã¥Ã¥×¡×Æ³Æþ¤òµá¤á¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸ò¾Ä¤¬·èÎö¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ê¡¼Â¦¤¬Áª¼ê¤òÄù¤á½Ð¤¹¥í¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£