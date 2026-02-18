俳優の市原隼人（39）が18日、自身のインスタグラムを更新。散歩中のオフショットを披露した。

市原は「小さな子供の手を引いて歩く親子を見ると涙がでそうになる」と書き出し、熱い思いを投稿。「愛情や優しさをもって色々な壁を乗り越えているのかな、なんて想像してみながら、ふと、誰かを笑い者にしたり、誰かを傷つけるエンターテイメントには背を向けていたいと思った」と伝えた。

そして「人道的でありたい。時に狂気、狂乱はあるけども」と続け、「…なんて思いながら散歩して、さっ稽古」と、ニット姿で街中を歩く写真をアップ。ハッシュタグで「散歩」「稽古」と添えた。

またストーリーズでは「Chill Time…」と、スイーツを前に、カップを手にした写真を披露。リラックスした様子を見せた。

この投稿にフォロワーからは「イッチーの優しさが心に染みます」「カッコ良過ぎます」「今日も穏やかな一日でありますように」「毎日が真剣勝負で生きられてるなと感じます」などの声が。

他にニット姿に注目したファンからは「ニット着てても胸筋が凄い！」「シティーハンター級の胸板 セクシーの暴力」「ニット姿たまらなく素敵です！！」「いかつ」「腕」「ガタイバグっててカッコよすぎ」などのコメントも寄せられている。