「侍ジャパン強化合宿」（１８日、宮崎）

今回の強化合宿で初めて実戦形式のライブＢＰが行われ、日本ハムの北山亘基投手がダルビッシュ直伝カーブに手応えを口にした。

何球か投じた中で小園を併殺打に打ち取った１球もあり「ちょっと横曲がりしてスラーブぽい軌道もあったんですけど、縦に行ったのもありました。良い傾向というか、流れ的にはいい方向へ進んでいるんじゃないかと思います」と明かした北山。小園には直球で押し込み、最後はパワーカーブのような鋭い軌道で曲がるカーブで詰まらせて遊ゴロ併殺打に打ち取った。

これにはバックネット裏で首脳陣と一緒に見守っていたダルビッシュも思わず拍手。合宿初日のブルペンで北山からダルビッシュにカーブの投げ方を質問した。日本ハムの後輩が求めてきたことで「少し去年からカーブの曲がり方が変わったと聞いたので。自分はどう投げているかを聞かれてたので、自分の投げ方を教えました」と明かしていた。

今回の合宿で北山は「日本人の投手で一番いいピッチャーなので。これ以上ない方なので。何においても参考になる。一言一句、聞き逃さないようにしたい」と明かし、「いろんな感覚、動きの話し。新しい視点もありました」とダルビッシュの指導に声を弾ませながら語っていた。