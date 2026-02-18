「あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、パーソナリティーを務める17日深夜放送のニッポン放送「あののオールナイトニッポン0」（火曜深夜3時）に出演。番組終了発表の反響に驚いた。

あのは、前週11日の放送内で「−オールナイトニッポン0」が3月末で終了することを発表。「思ったより反響がすごくて。そんな反響があるとは正直、なめてました。思ってなくて。起きたら、すごいいろんなニュース記事だったり騒いでくれていて」と驚いた。終了を惜しむファンはもちろん、仕事関係者からも声をかけられ「ええ？みたいな。どこにいたの？みたいになった。正直。こんな聞いてくれてたの？って。知らなかった、僕」と感慨深げに語った。

同局「ナインティナインのオールナイトニッポン」のパーソナリティーを務める岡村隆史からも連絡があり「ナイナイの岡村さんも、（発表の）直後だったかな？深夜5時ぐらいに終わるじゃん？次の日の朝とか昼ぐらいに連絡来てて」と報告。「いつもは電話が死ぬほど来るんだけど、その日はLINEの文面で。『ラジオ辞めちゃうの？』みたいな。来たから『辞めます。』みたいに送った」とやりとりを明かして笑った。