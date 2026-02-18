ベテラン司令塔マイク・コンリーが2度のトレードを経て“古巣”ウルブズへ復帰

2月18日（現地時間17日、日付は以下同）。ミネソタ・ティンバーウルブズは、マイク・コンリーと契約を結んだことを発表した。

NBAキャリア19年目のコンリーは、185センチ79キロのポイントガード。38歳の大ベテランは、ウルブズ在籍4年目の今シーズンに44試合へ出場し、平均18.5分4.4得点1.8リバウンド2.9アシストを残し、ローテーションの一角を務めてきた。

ところが、今月4日の3チーム間トレードでシカゴ・ブルズへ、翌5日のトレードでシャーロット・ホーネッツへ移籍し、6日にホーネッツからウェイブ（保有権放棄）。2度のトレードによって、コンリーは古巣へ復帰する資格を手にしていた。

今年のトレード・デッドラインで、ウルブズはアヨ・ドスンム（ガード）とジュリアン・フィリップス（フォワード）を獲得し、コンリーを呼び戻した。これでサラリーキャップ面でも柔軟性を確保することに成功している。

ウェスタン・カンファレンス6位の34勝22敗を残すウルブズは、過去2年連続でカンファレンス・ファイナルへ進出。「NBAオールスターゲーム2026」のMVPに輝いたアンソニー・エドワーズを筆頭に、ジュリアス・ランドルやルディ・ゴベア、ジェイデン・マクダニエルズらを擁し、強力なロスターを形成している。