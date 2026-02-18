ソニーマーケティング株式会社は、VLOGCAMシリーズを対象とした「スナップ デイズ キャンペーン2026スプリング」を2月20日（金）より開始する。

期間中に対象製品を購入し、所定の手続きに従って応募すると、もれなく5,000円がキャッシュバックされるキャンペーン。

対象はレンズ一体型カメラの「VLOGCAM ZV-1 II」「VLOGCAM ZV-1F」。「ZV-1 II」については、シューティンググリップキットも対象となる。

なおVLOGCAMラインの最上位機にあたるレンズ交換式の「VLOGCAM ZV-E1」については、同じく2月20日（金）からスタートする「αスプリングキャッシュバックキャンペーン2026」で対象になっている。

応募には製品のサポート登録、振り込み先口座の情報入力、および画像データ（レシートまたは領収書、製品箱のバーコード部分、保証書）のアップロードが必要。

キャンペーン名

スナップ デイズ キャンペーン2026スプリング

購入期間

2026年2月20日（金）～5月11日（月）

応募受付期間

2026年2月20日（金）～5月26日（火）10時00分

キャッシュバック額

5,000円

対象製品

VLOGCAM ZV-1 II（ZV-1M2） VLOGCAM ZV-1 II シューティンググリップキット（ZV-1M2G） VLOGCAM ZV-1F