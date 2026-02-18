キャンペーン：ソニー「VLOGCAM」対象の春季キャンペーンが開始 ZV-1 II、ZV-1Fが対象
ソニーマーケティング株式会社は、VLOGCAMシリーズを対象とした「スナップ デイズ キャンペーン2026スプリング」を2月20日（金）より開始する。
期間中に対象製品を購入し、所定の手続きに従って応募すると、もれなく5,000円がキャッシュバックされるキャンペーン。
対象はレンズ一体型カメラの「VLOGCAM ZV-1 II」「VLOGCAM ZV-1F」。「ZV-1 II」については、シューティンググリップキットも対象となる。
なおVLOGCAMラインの最上位機にあたるレンズ交換式の「VLOGCAM ZV-E1」については、同じく2月20日（金）からスタートする「αスプリングキャッシュバックキャンペーン2026」で対象になっている。
応募には製品のサポート登録、振り込み先口座の情報入力、および画像データ（レシートまたは領収書、製品箱のバーコード部分、保証書）のアップロードが必要。
キャンペーン名
スナップ デイズ キャンペーン2026スプリング
購入期間
2026年2月20日（金）～5月11日（月）
応募受付期間
2026年2月20日（金）～5月26日（火）10時00分
キャッシュバック額
5,000円