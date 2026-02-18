ソニーは、Cinema Lineカメラを対象としたスプリングキャッシュバックキャンペーン2026を2月20日（金）から開始する。

対象となるのはFX3、FX2、FX30。キャッシュバックバック額はいずれも3万円。

また対象レンズとの同時購入でキャッシュバック額がアップするキャンペーンも実施する。同時に始まる「αスプリングキャッシュバックキャンペーン2026」では、レンズ単体でのキャッシュバックも設定されている。

キャンペーン名

Cinema Line スプリングキャッシュバックキャンペーン2026

キャンペーン期間（購入期間）

2026年2月20日（金）～5月11日（月）

応募期間

2026年2月20日（金）10時00分～5月26日（火）午前10時00分

対象製品

※キャッシュバックバック額はいずれも3万円

FX3 FX2 FX30

同時購入対象レンズ

2万円キャッシュバック

FE 20-70mm F4 G FE 24-105mm F4 G OSS

1万5,000円キャッシュバック

FE 16-25mm F2.8 G FE 24-50mm F2.8 G FE 50mm F1.2 GM

1万円キャッシュバック

FE 12-24mm F2.8 GM FE 14mm F1.8 GM FE 24mm F1.4 GM FE 35mm F1.4 GM FE 40mm F2.5 G FE 50mm F1.4 GM E PZ 10-20mm F4 G E 16-55mm F2.8 G E PZ 18-105mm F4 G OSS

8,000円キャッシュバック

E 11mm F1.8 E 15mm F1.4 G

同時購入対象レンズ（FX3限定）

2万円キャッシュバック

FE 16-35mm F2.8 GM II FE 24-70mm F2.8 GM II FE 70-200mm F2.8 GM OSS II