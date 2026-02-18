º´µ×´ÖÂç²ð¤¬½Õ¸¶¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤È¶öÁ³¤Î¥ê¥ó¥¯¥³ー¥Ç¤Ç¡ØÉ±ÍÍ¡É¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡Ù¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Ø¡ªÃÆ¤±¤ë¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¸¶ºî¼Ô¤È¹Ô¤±¤ë¤Î¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¥¢¥¤¥·ー¥ë¥É21¤ÎÀèÀ¸¤â¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ï¥Ë¥Èー¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×
Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬X¤Ç¡¢Ì¡²è²È¡¦Ì¡²è¸¶ºî¼Ô¤Î½Õ¸¶¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¢Ì¡²è¸¶ºî¼Ô¤Î°ð³ÀÍý°ìÏº¤È¶¦¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤ò³Ú¤·¤à¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº´µ×´ÖÂç²ð¤È½Õ¸¶¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¤Î¥«¥é¥ª¥±¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥È①～③
¢£º´µ×´Ö¤Ï¹õ±ï¥á¥¬¥Í¡õ¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¥í¥´Æþ¤ê¹õ¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Ç¥Ë¥Ã¥³¥ê
º´µ×´Ö¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡ªÉ±ÍÍ¹éÌä¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¤Îºî¼Ô¤Î¡¢½Õ¸¶¥í¥Ó¥ó¥½¥óÀèÀ¸¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¿©¤Ù¤Æ¤¤¿¡ª°ð³ÀÍý°ìÏºÀèÀ¸¤â°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡£ÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª²Î¤â¾¯¤·²Î¤Ã¤¿¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
Ì¡²è¡ØÉ±ÍÍ¡É¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¤ò½Õ¸¶¥í¥Ó¥ó¥½¥ó¡¢ºî²è¤ò¤Ò¤é¤±¤¤¤¬Ã´Åö¡£¤½¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥«¥é¥ª¥±¥Ñ¥»¥é¤ÎÃÓÂÞËÜÅ¹¡¦¿·½ÉÌ÷¹ñÄÌ¤êÅ¹¡¦½©ÍÕ¸¶ÅÅµ¤³¹Å¹¡¦¤Ê¤ó¤ÐÆ»ÆÜËÙÅ¹¤Ç¥³¥é¥Ü´ë²è¤¬³«ºÅÃæ¡Ê3·î15Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í¥Ô¥ó¥¯È±¤Îº´µ×´Ö¤¬¡¢½Õ¸¶¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¢¨½Õ¸¶¤Î´é¤ÏX¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤Ç±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£º´µ×´Ö¤Ï¡ÖÆÃÂçÂ¿¹¬¾Æ¤¡×¤È¡ÖÉ±¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¥Õ¥íー¥È¡×¡¢½Õ¸¶¤Ï¡Ö¥¨¥¯¥¹¤ÎËµ´Ñ¥×¥Á¥Ï¥Ë¥Èー¡×¤È¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤¦°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¡ØÉ±ÍÍ¡É¹éÌä¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¹ðÃÎ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥«¥é¥ª¥±²èÌÌ¤ÎÁ°¤Ç¡¢º´µ×´Ö¤È½Õ¸¶¤¬¤Ï¤·¤ã¤°¤è¤¦¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Ôー¥¹¡£
½Õ¸¶¤â¡¢º´µ×´Ö¤ÎÅê¹Æ¤ò¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£µ¤¤Å¤¤¤¤¿¤±¤É¡¢º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÈÉþ¤ÎÇÛ¿§¤¬µÕ¤À¡×¤È¤âÒì¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º´µ×´Ö¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¥í¥´Æþ¤ê¹õ¥È¥Ã¥×¥¹¡õ¥°¥ìー¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢½Õ¸¶¤Ï¥°¥ìー¤Î¥Ñー¥«ー¡õ¹õ¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¸¶ºî¼Ô¤È¹Ô¤±¤ë¤Î¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¥¢¥¤¥·ー¥ë¥É21¤ÎÀèÀ¸¤â¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ï¥Ë¥Èー¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£