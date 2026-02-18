BLACKPINK¥ê¥µ¤¬¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë¡¦¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ªñ¥ÁÖ¤È±¿Å¾¤¹¤ë¥¯ー¥ë¤Ê±ÇÁü¤â
BLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎLISA¡Ê¥ê¥µ¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥é¥ó¥Ü¥ë¥®ー¥Ë¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¤Ë¾è¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛBLACKPINK¥ê¥µ¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¤òñ¥ÁÖ¤È±¿Å¾¡ª①②¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¥ê¥µ¤ÈKith Women¤Î¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó①～⑨
¢£BLACKPINK¥ê¥µ¤¬Kith Women¤Î¥²¥¹¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ë¡ª
¥ê¥µ¤¬¥²¥¹¥È¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¦Kith Women¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬2026Ç¯½Õ¤Ë¥íー¥ó¥Á¡£¡ÖHopeless Romantic¡×¡ÖAfter Dark¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¥ê¥µËÜ¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥ê¥µ¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¥ê¥µ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¤Î¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤òÅ»¤¤¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¤òÇØ¤Ë¤Þ¤º¤Ï¥»¥ë¥Õ¥£ー¤ò»£±Æ¤¹¤ë¡Ê1¡¢2¡¢3ËçÌÜ¡Ë¡£4ËçÌÜ¤Ç¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥¯ー¥ë¤ÊÌÜÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥»¥¯¥·ー¤Ê¥È¥Ã¥×¥¹¡Ê5ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬Éâ¤«¤ó¤À¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡Ê6～9ËçÌÜ¡Ë¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥ô¥§ー¥ë¡Ê11¡¢12ËçÌÜ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥µ¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍÎÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£BLACKPINK¥ê¥µ¡¢¥³¥é¥Ü¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼«¤éÃå¤³¤Ê¤¹
¤Ê¤ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥àー¥Óー¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥µ¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¤òñ¥ÁÖ¤È±¿Å¾¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¡£