18日15時現在の日経平均株価は前日比651.15円（1.15％）高の5万7217.64円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1236、値下がりは310、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を155.43円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が77.46円、アドテスト <6857>が61.50円、イビデン <4062>が33.56円、フジクラ <5803>が31.75円と続く。



マイナス寄与度は89.05円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファナック <6954>が15.88円、住友ファーマ <4506>が8.99円、安川電 <6506>が5.05円、ＨＯＹＡ <7741>が4.26円と続いている。



業種別では33業種中30業種が上昇し、下落は情報・通信、水産・農林、精密機器の3業種にとどまっている。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、保険、その他金融、医薬品、ガラス・土石、鉄鋼と続いている。



※15時0分1秒時点



