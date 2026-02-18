亀田製菓 <2220> [東証Ｐ] が2月18日後場(15:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の58円→66円(前期は57円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、「ライスイノベーションカンパニー」の実現に向けた国内外での投資と株主の皆様に対する利益還元のバランスを考慮しながら、中期経営計画を実行し収益の拡大を図り、利益配分を安定的に拡大することを目指しております。 2025年11月の中長期成長戦略のアップデートに際して、配当性向35％を目安とした累進配当を目指すことを公表いたしました。この考えのもと、配当性向の目標に沿った形で配当予想を引き上げることとし、当期の期末配当金につきましては、1株当たり43円から51円へと増配させていただく予定です。

