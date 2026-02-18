【ワシントン＝中根圭一】生成ＡＩ（人工知能）が会話形式で質問に回答する「ＡＩチャットボット」を規制する州法案が１月以降、全米５０州のうち２７州の州議会に提出されたことが米ＮＧＯ「透明性連合」の調査でわかった。

米国ではＡＩチャットボットが未成年に与える有害性が社会問題化しており、各州が規制強化を急いでいる形だ。

米国ではトランプ政権がＡＩ開発に注力する一方、読売新聞の調べでは法案審議中のオハイオ、アラスカの２州を除いた４８州が１月中旬までに何らかのＡＩ規制を設けている。このうち、ＡＩチャットボットを対象とする州法を制定したのは、ニューヨークやユタなど６州にとどまっていた。

米国では、ＡＩチャットボットが１０歳代の若者の自殺を助長する事例が相次いでいる。規制を求める声は強まり、バージニア州では１月、利用者が「自殺願望」などの言葉を入力した際に対処する機能を導入していないＡＩチャットボットを違法とする州法案が提出された。

アラバマ州議会でも、ＡＩチャットボットに年齢を確認する機能を義務付ける州法案が議論されている。カンザス州では、年齢確認の義務化や、未成年者には保護者の同意を義務付ける規則案が盛り込まれた。アイオワ州は、違法行為が認定された事業者に罰則を設ける方針だ。

ＮＧＯ共同創設者のジャイ・ジャイシマ氏はＡＩチャットボットについて「公衆衛生上の有事になる恐れがある」と警告する声明を出している。