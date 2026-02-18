２０１１年の東日本大震災当時、住んでいた宮城県塩釜市で被災したＯＳＫ日本歌劇団（大阪市中央区）男役スター、登堂（とうどう）結斗（ゆいと）さんが今月２１〜２３日、塩釜市に隣接する同県多賀城市での主演公演に臨む。

避難生活を送っていた時、「生きているなら、やりたいことを」と歌劇団の男役を目指そうと決意。夢をかなえ、「地元の人たちを笑顔にしたい」と話す。（池内亜希）

１１年３月１１日、大学生だった登堂さんは一人で塩釜市内の自宅にいて揺れに襲われた。窓ガラスが割れ、棚が倒れてきた。「泣き叫んで、パニックになった」。避難した小学校から、火の手が上がる街が見え、「１５メートルの津波が来た」という声が聞こえた。家族は無事で、自宅も浸水を免れたが、「地獄絵図のようだった。助かるのか、どうなるのか不安だった」と振り返る。

避難所で１０日間、生活した。明日も見えない状況で、命はいつなくなるか分からないと思い、「夢をかなえたい」と強く感じた。高校生の時に宝塚音楽学校に合格できず、一度は諦めた歌劇団への思いが再燃。２３歳未満が受験できるＯＳＫを目指し、自宅に戻った後、大学に通いながら歌や踊りを練習し、アルバイトで受験にかかる費用を工面して翌１２年に試験に合格した。

舞台名の「結斗」は、震災当時、国内外から駆けつけてくれたボランティアの姿に感銘を受け、「人と人との結びつきを大切にしたい」との願いを込めてつけた。「本当にありがたかった。直接、恩は返せないかもしれないけれど、自分にできることでその恩を誰かに渡していきたい」

アキレスけんを断裂する大けがをしたこともあったが、「私は、舞台に立ちたかったんだ」と初心を思い出し、前を向いてきた。多賀城市民会館で開催する公演では、直前の大阪市の舞台でも披露したエネルギッシュなダンスと歌声を観客に届ける。復興支援ソング「花は咲く」も歌う予定で、「祈りの思いも込めたい」と話す。

震災から間もなく１５年。登堂さんは「被災地は復興が進んだと言われるけれど、景色は変わってしまったし、みんなが完全に立ち直れたわけではないと思う。舞台を見て、少しでも明日への活力を感じてもらえたらうれしい」と語る。